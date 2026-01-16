Rosa Icela Rodríguez informa avances en la Estrategia de Seguridad en el Estado de México

GENERANDO AUDIO...

Rosa Icela Rodríguez en Edomex. Cuartoscuro

La Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodriguez presentó durante su intervención en la conferencia del pueblo realizada en el Estado de México un informe sobre las actividades realizadas en dicha entidad como parte del primer eje rector de la Estrategia Nacional de Seguridad, Atención a las Causas que Originan la Violencia durante 2025.

Presentamos primero los resultados de la Mesa de Paz Estatal, que sesiona de forma itinerante y presencial en las 32 regiones de la entidad. La clave ha sido el trabajo coordinado de autoridades de los tres órdenes de gobierno, para generar acciones de seguridad, señaló la funcionaria.

Se tuvieron 311 sesiones estatales en el anterior año, cuatro interregionales y 10 mil 312 regionales, en donde se registraron 614 acuerdos.

Reconoció el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien junto con el Gabinete de Seguridad estatal y los presidentes municipales encabezan las sesiones.

A lo largo de 2025, se realizaron, paralelamente, 713 Jornadas por la Paz en los 125 municipios, donde participaron más de 218 mil personas.

En febrero próximo, ya en acuerdo con la gobernadora y algunos presidentes municipales, se conformarán Consejos de Paz y Justicia Cívica Estatal y municipales.

Esta coordinación con autoridades estatales y municipales ha permitido el fomento de actividades deportivas, culturales y artísticas. Con estas acciones se busca ofrecer alternativas a los jóvenes para fortalecer su apego a la comunidad.

Como Gobierno de México, hay que decir que la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezó los trabajos emprendidos en acciones en 10 municipios prioritarios, que tenían en ese momento más delitos: Amecameca, Atenco, Chimalhuacán, Chalco, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, San Miguel Chicoloapan, Texcoco y Valle de Chalco, en los que se desplegó todo un esfuerzo interinstitucional para brindar más de 317 mil atenciones, enfatizó la Secretaria de Gobernación

Y con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia Católica y el gobierno del estado se llevó a cabo “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, aquí en esta entidad, lo que permitió que, del primero de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, vecinas y vecinos acudieran a los módulos a canjear, de manera totalmente anónima, voluntaria, mil 995 armas de fuego por dinero en efectivo, con estas acciones reforzamos la Estrategia Nacional de Seguridad en el Eje de Atención a la Causas, finalizó Rodriguez Velazquez.