Julieta García “Cachirula”: reguetón sin permiso
INCOMODIDAD: estado físico o emocional que te hace sentir molestia. La incomodidad de existir. De atreverse. De no encajar.
Hoy, nueve mujeres nos abren la puerta de su mundo. Distintas vidas. Distintas batallas. Una sola palabra las une: incómodas.
Una de ellas es Julieta García, más conocida como “Cachirula”, cantautora y productora mexicana que ha hecho del reguetón un espacio propio, sin pedir permiso.
“Se nos ataca por ser quienes somos, por lo que estamos expresando. Creo que es ahí donde la gente confunde un poquito el género, ¿no?… porque lo cantaban hombres. Y al final de cuentas trata de empoderamiento, de sentirse libre, de disfrutar la sensualidad, de temas más íntimos”.
Cachirula
Su voz no sólo canta. También cuestiona. La Cachirula es una cantante y compositora mexicana de reguetón independiente que ha ganado relevancia por su estilo auténtico.
