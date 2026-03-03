Senado declara constitucional reforma de jornada laboral de 40 horas; pasa al Ejecutivo para su publicación

GENERANDO AUDIO...

Reforma de 40 horas pasará al Ejecutivo. Foto: Cuartoscuro

El Senado de la República realizó este 3 de marzo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma laboral que reduce la jornada laboral a 40 horas, medida que se aplicará de manera paulatina hasta 2030 y que modifica el Artículo 123 constitucional.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, llevó a cabo la declaratoria formal. Con el proceso concluido en ambas cámaras del Congreso de la Unión, la reforma pasa al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor conforme a los plazos establecidos.

Reforma cumple requisito constitucional

A la fecha, 22 congresos estatales han aprobado la minuta, con lo que se cumplen los requisitos establecidos para su constitucionalidad. La reforma fue avalada el 25 de febrero por la Cámara de Diputados y una semana antes por el Senado.

Los cambios constitucionales fueron impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su conferencia matutina del lunes, la mandataria federal destacó que más de la mitad de los congresos locales ya habían dado su respaldo, por lo que el decreto estaba listo para su publicación oficial.

Previo a la declaratoria en el Senado, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó durante sesión ordinaria que la reforma cumplía con los requisitos de constitucionalidad.

Cambios a la jornada laboral y nuevas reglas

La reforma establece la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales hasta 2030; sin embargo, no contempla dos días de descanso obligatorios por semana.

Entre otras modificaciones, incrementa de nueve a 12 horas el límite de tiempo extraordinario de trabajo por semana y prohíbe las jornadas extraordinarias para menores de edad.

Se prevé que el decreto sea enviado al Ejecutivo para su publicación en el DOF, con lo que el proceso legislativo quedará concluido y la reducción de la jornada laboral entrará en vigor en los términos establecidos en la reforma.

