PREP se mantendrá en reforma electoral de Sheinbaum, adelanta Ignacio Mier

PREP se mantendrá en reforma electoral. Foto: Cuartoscuro

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se mantendrá en la iniciativa de Reforma Electoral que enviará al Congreso la presidenta Claudia Sheinbaum, adelantó Ignacio Mier Velazco, coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena en el Senado.

De acuerdo con Mier, el PREP seguirá como instrumento para garantizar certeza anticipada en los resultados que, dijo, da confianza a los mexicanos durante las elecciones.

“Garantizar que la certeza de manera anticipada en los resultados electorales será a través del PREP y no como se había manejado que iba a ser de otra manera, viene la propuesta de iniciar los cómputos, pero no sustituye al PREP. El PREP seguirá siendo un instrumento que le da confianza a los mexicanos sobre los resultados electorales”, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado

El legislador explicó que el único cambio es que los cómputos distritales de las diferentes elecciones iniciarán al término de cada jornada de votación.

“Lo único que va a ser es que el cómputo va a iniciar en el momento que están llegando los paquetes electorales a los consejos electorales distritales, en ese momento y no esperar hasta el día miércoles u ocho días en el caso de elecciones para gobernador para iniciar los cómputos”, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado

Sobre la posición de los partidos aliados en esta reforma, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado indicó que la Reforma Electoral nunca estuvo en la plataforma electoral de la coalición.

“No podríamos imaginar la cuarta transformación sin nuestros aliados el Partido Verde y el Partido del Trabajo… No vamos a adelantar vísperas, pero la alianza, la coalición, se mantiene, porque desde el principio, no engañamos a nadie, ni al pueblo de México, cuando se construyó el plan C y se construyó como plataforma electoral no incluía la iniciativa de reforma electoral”, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado

El coordinador de Morena en el Senado aseguró que la coalición electoral no corre riesgos y se garantiza gobernabilidad en ambas Cámaras.

“Nuestra coalición es una coalición que en este momento le garantiza a México gobernabilidad en las Cámaras y les garantiza a los mexicanos el cumplimiento de los principios de la cuarta transformación”, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado

Finalmente, el político poblano negó haber sido convocado esta tarde a Palacio Nacional para discutir cambios en la iniciativa. Además, delegó a su homólogo en San Lázaro, Ricardo Monreal, el esfuerzo inicial de construir los acuerdos para sacar adelante la propuesta.

“Vamos a hacer un esfuerzo porque nos acompañen y no quiero anticipar, esperemos que los buenos oficios si llega a Cámara de Diputados, mi querido amigo Ricardo Monreal, ayude a construir los acuerdos”, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado

