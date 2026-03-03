Inicio gradual de la Semana laboral de 40 horas en México

GENERANDO AUDIO...

La reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas en México fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y el Senado, y comenzará una aplicación gradual hasta 2030. Así lo informó el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario explicó que el decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación y que la implementación completa de la semana laboral de 40 horas se alcanzará en un periodo de cuatro años. La medida forma parte del compromiso 60 de los 100 compromisos del llamado Segundo Piso de la Transformación.

Semana laboral de 40 horas será gradual hasta 2030

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la reducción será paulatina, disminuyendo dos horas por año hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030.

El calendario quedará así:

2027: 46 horas semanales

46 horas semanales 2028: 44 horas semanales

44 horas semanales 2029: 42 horas semanales

42 horas semanales 2030: 40 horas semanales

Durante 2026 se realizarán mesas de trabajo y ajustes normativos para la implementación. La jornada diaria ordinaria se mantendrá en 8 horas, lo que garantizará dos días de descanso para quienes laboren bajo este esquema.

El secretario subrayó que la reforma no implica reducción salarial, ni disminución de prestaciones. Tampoco modifica el pago de horas extra, prima dominical o días festivos.

Cambios en horas extra y protección a menores

Uno de los puntos clave de la reforma es que el tiempo extraordinario comenzará a contabilizarse a partir de la hora 41, una vez que quede establecida la semana de 40 horas.

Además:

El tiempo extra será voluntario.

Se fija un tope máximo de 4 horas triples .

. Se prohíben las horas extra para menores de edad.

La autoridad laboral también implementará un registro electrónico de jornada para fortalecer la inspección y garantizar el cumplimiento de los nuevos límites legales.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, actualmente solo el 36.1% de las personas trabajadoras ya labora 40 horas semanales. El 63.9% restante trabaja más de 40 horas, distribuido así:

41% labora entre 41 y 48 horas.

13% entre 49 y 57 horas.

9.8% más de 58 horas.

La reforma busca reducir jornadas prolongadas y, según explicó el secretario, disminuir la fatiga y los accidentes laborales.

Objetivo: más descanso y equilibrio vida-trabajo

Durante su intervención, Marath Baruch Bolaños López señaló que la meta central es mejorar la salud y seguridad en el trabajo, además de fortalecer el equilibrio entre vida personal, familiar y laboral.

“Se está reduciendo el tiempo ordinario, se está acotando el tiempo extraordinario y se está defendiendo el ingreso de las personas trabajadoras”, afirmó.

La reforma toma como referencia recomendaciones internacionales como el Convenio 47 de la Organización Internacional del Trabajo y la Recomendación 116, que plantean avanzar hacia jornadas de 40 horas de manera gradual y sin afectar el salario.

Una vez publicado el decreto, el siguiente paso será la armonización de la Ley Federal del Trabajo para establecer con claridad la nueva regulación en todos los niveles jurídicos.

Si el calendario se mantiene sin cambios, en 2030 México operará plenamente bajo la semana laboral de 40 horas, marcando una de las modificaciones más relevantes en materia laboral de las últimas décadas.

