Vinculan a proceso a Jorge “N”, excontador de Emilio Lozoya, por caso Pemex

Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso de Jorge “N”, identificado como excontador personal de Emilio Ricardo Lozoya Austin, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada, tras presuntamente causar un perjuicio al fisco federal por más de 28 millones de pesos.

De acuerdo con la FGR, policías federales ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, presentó datos de prueba que derivaron en su vinculación a proceso.

Imputación por más de 28 millones de pesos en ISR

Según la información oficial, los hechos ocurrieron entre 2014 y 2018, periodo en el que Jorge Yáñez Polo presuntamente evadió el pago de 28 millones 150 mil 800 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Las conductas señaladas se habrían registrado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

La FGR detalló que el detenido era una persona cercana al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), encargado de la gestión de sus finanzas personales y empresariales a través del despacho Jorge Yáñez y Cía. S.C., del cual es propietario.

También fue identificado como figura de confianza del matrimonio Lozoya-Eckes. Además, fungió como apoderado de la empresa Yacani, vinculada a Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya.

Relación con los casos Odebrecht y AHMSA

El excontador ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con la constructora brasileña Odebrecht y con Altos Hornos de México (AHMSA), en el contexto de presuntos esquemas de triangulación de recursos.

La detención se suma a las indagatorias en curso sobre la red financiera vinculada al exdirector de Pemex, en el marco de los casos de presunta corrupción y desvío de recursos.

