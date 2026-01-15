Pemex solo reporta el 13% de exportaciones de petróleo a Cuba

GENERANDO AUDIO...

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó a Estados Unidos apenas el 13% de las exportaciones de petróleo crudo y derivados hechas a Cuba, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Dicho medio de comunicación indicó que, en el último informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), Pemex avisó que su filiar, Gasolinas Bienestar, envió a la isla cubana hidrocarburos por un valor de 400 millones de dólares, entre enero y septiembre del 2025.

De forma específica, Gasolinas Bienestar mandó 17 mil 200 barriles diarios de petróleo crudo. También, 2 mil barriles diarios de productos derivados por petróleo -como gasolina, diésel y turbosina-, según el informe presentado ante la SEC.

MCCI indicó que estos envíos tuvieron un valor total de 7 mil 900 millones de pesos. Equivalen a los 400 millones de dólares mencionados.

Sin embargo, dicha cifra equivale a apenas el 13% de las exportaciones registradas ante las aduanas. Según estos datos, Pemex envió a Cuba petróleo crudo y derivados con un valor superior a los 3 mil 48 millones de dólares, en el mismo periodo.

La información de las aduanas y del reporte presentado ante la SEC coinciden en que el Gobierno federal realizó 60 envíos a Cuba, mismos que recibió la empresa estatal cubana Coreydan. Las exportaciones de hidrocarburos salieron del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, según MCCI.

Estados Unidos no bloqueará envío de petróleo a Cuba

El pasado 12 de enero, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró que su país no bloqueará el envío de petróleo por parte de México a Cuba.

De acuerdo con CBS News, Chris Wright indicó que mantendrán su política actual. Esto, pese a que Donald Trump dijo un día antes que cortarían el suministro hacia la isla.

Actualmente, México es un proveedor clave de petróleo para Cuba, debido a que Venezuela disminuyó sus envíos de crudo y derivados en los últimos años.

