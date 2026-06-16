La mañanera de Claudia Sheinbaum, 16 de junio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 16 de junio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 16 de junio de 2026
No hay plazo en el caso de Rubén Rocha, afirma la mandataria, recuerda que este no es un juicio formal de extradición, por lo que continúa el proceso sin una fecha definida.
“Es probable que sí”, dice Sheinbaum sobre la posibilidad de reunirse con el Rey de España.
Omar García Harfuch informa sobre recientes aprehensiones de generadores de violencia y objetivos prioritarios para la actual administración.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presenta avances en la atención a las causas. Destaca labor de la Conade, Secretaría de Cultura y los apoyos del Bienestar como Jóvenes Construyendo el futuro, entre otros.
Respecto a otros delitos, como el robo de vehículos con violencia, este se redujo un 57%; “de seguir así, 2026 sería uno de los años con menor porcentaje de robos”, aseguró la funcionaria.
En cuanto a este delito, por entidad federativa, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Morelos encabezan la lista. Ocho de las entidades concentran el 54% de los homicidios en el país.
Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy se contempla informar sobre la seguridad en el país durante mayo de 2026.
Marcela Figueroa Franco explica que de enero a mayo de este año se vive la incidencia más baja en homicidios desde 2016.
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