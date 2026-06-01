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Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro.

Un día después de su mensaje a la nación, con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral, en el que condenó la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de México, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, esté detrás de la ofensiva contra el Gobierno de México.

Sheinbaum deslinda a Trump de ofensiva de EE.UU. contra México

En la conferencia mañanera de este lunes 1 de junio, la mandataria federal sostuvo que no considera que el presidente Donald Trump sea el responsable de la ofensiva surgida en las últimas semanas en contra de México y su administración.

“Les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo”. Presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, manifestó que mantiene un amplio diálogo con el Gobierno de Estados Unidos y que busca preservar una buena relación bilateral.

“Hay mucho diálogo con el Gobierno de Estados Unidos. (…) Nosotros lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con todas sus áreas” Presidenta Claudia Sheinbaum.

Como muestra, mencionó la reciente visita a México del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin; el contacto permanente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con altos funcionarios estadounidenses, y la relación estrecha del Gabinete de Seguridad con sus contrapartes.

Sectores de la ultraderecha no quieren buena relación entre México y EE. UU.: Sheinbaum

La presidenta manifestó que quienes están detrás de los ataques contra el Gobierno de México y su administración son sectores de la ultraderecha en Estados Unidos.

“Yo creo que son sectores, pues de la ultraderecha de Estados Unidos, que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el Gobierno que encabezamos, por razones ideológicas principalmente” Presidenta Claudia Sheinbaum.

A ellos, indicó, se suman sectores conservadores de México que buscan una confrontación entre ambas naciones.

“Y se juntan con los de la ultraderecha en México” Presidenta Claudia Sheinbaum.

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