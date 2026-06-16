falla-en-el-tren-ligero-de-cdmx-provoca-servicio-provisional-y-caos-entre-usuarios

GENERANDO AUDIO...

El Tren Ligero de la CDMX presentó una falla. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

El Tren Ligero de la Ciudad de México (CDMX) registró una afectación la mañana de este martes por lo que brindó servicio provisional de Xochimilco a Estadio Azteca debido a la revisión de una subestación, informó el Servicio de Transportes Eléctricos.

¿Qué dijeron los usuarios por la falla en el Tren Ligero?

La incidencia se presentó alrededor de las 7:36 de la mañana. Tras la suspensión parcial del servicio, usuarios expresaron su molestia en redes sociales, ya que señalaron que recientemente se realizaron trabajos de mantenimiento en este sistema de transporte.

“Sin servicio, nos acaban de desalojar”

“No hay ni Tren ni RTP”

“¡De verdad que es una falta de respeto un servicio tan malo! Siempre falla y nunca se tiene una solución o un plan B”

“Gracias por avisar una hora después que no hay servicio”

“¡No inventen! Yo estuve a las 6:00 a.m. y los policías ni sabían qué había pasado, y ustedes ni siquiera avisaron a tiempo Échenle ganas con la comunicación”

Las quejas se centraron principalmente en la falta de información oportuna, ya que muchos usuarios desconocían si se trataba de una falla operativa o de un retraso en el inicio del servicio.

Restablecen servicio

A las 8:15 de la mañana, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informó que el servicio quedó restablecido en toda la Línea.

“Concluye la revisión de subestación, por lo que se reanuda el servicio de Xochimilco a Tasqueña en ambos sentidos”, informó el organismo.

#MovilidadCDMX



Tren Ligero



Concluye la revisión de subestación por lo que se reanuda el servicio de Xochimilco a Tasqueña en ambos sentidos. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 16, 2026

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.