La CNTE vuelve a encabezar las protestas en la CDMX este martes 16 de junio

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Foto: Cuartoscuro.

Un total de 27 protestas y actividades culturales se realizarán este martes 16 de junio en la Ciudad de México (CDMX), entre ellas una nueva concentración de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y eventos del Mundial 2026.

Específicamente, habrá siete concentraciones; una cita agendada; tres rodadas ciclistas y 16 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 16 de junio, destaca la protesta de representantes de la CNTE en Reforma, así como actividades relacionadas al Mundial 2026 en CDMX.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 16 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/FTRoh7cDeE — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 16, 2026

¿Qué protestas habrá hoy en CDMX?

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Hora: 10:00

Lugar: Torre del Caballito, Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Exigen la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, así como mejoras salariales, laborales y presupuestales.

Actividades: Conferencia de prensa y, durante la noche, Asamblea Nacional Representativa en su campamento.

Aforo: 1,200 personas.

Recomendación: Circuito Interior y los Ejes 1 y 2 Norte.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

Hora: 09:00.

Lugar: Estación Terminal Aérea de la Línea 5 del Metro, alcaldía Venustiano Carranza.

Demanda: Realizarán labores informativas y recolección de firmas en apoyo al pueblo palestino. También exigirán el cese de compras de armamento a empresas israelíes y se manifestarán contra la CURP biométrica.

Aforo: 50 personas.

Amigos del Refugio Franciscano

Hora: 10:00.

Lugar: Centro Comercial Reforma 222, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Exigen la devolución de perros y gatos retirados del refugio durante un operativo realizado en enero de 2026 y denuncian presuntas irregularidades en su resguardo.

Observaciones: No descartan instalar un plantón si no son atendidas sus demandas.

Aforo: 50 personas.

Grupo de Animación “La Fiebre Amarilla”

Hora: 12:00, 18:00 y 18:30.

Lugares: Cuajimalpa, Ángel de la Independencia, Hotel Westin Santa Fe y Roof Mercado Roma.

Demanda: Realizarán el “Banderazo de Colombia” en apoyo a la Selección Colombiana de Futbol.

Aforo: 90 personas.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: 13:30.

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, alcaldía Iztapalapa.

Demanda: Acudirán a una audiencia para exigir la revisión de un caso relacionado con presuntas irregularidades judiciales y violaciones al debido proceso.

Aforo: 15 personas.

Ternnurines Guerrilleros

Hora: 15:00.

Lugar: Estación Indios Verdes de la Línea 3 del Metro, alcaldía Gustavo A. Madero.

Demanda: Llevarán a cabo una acción denominada “Metro Popular”, permitiendo el acceso sin pago para exigir tarifa preferencial para estudiantes y movilidad digna.

Aforo: 35 personas.

Red Trinacional Antimundial

Hora: 17:00

Lugar: Bajo puente del Estadio Ciudad de México, alcaldía Coyoacán.

Demanda: Exigen la devolución de un antimural retirado en las inmediaciones del estadio y denuncian afectaciones relacionadas con la gentrificación derivada del Mundial de Futbol 2026.

Aforo: 60 personas.

Cita agendada

Coalición de Sindicatos de la Secretaría de Cultura

Hora: 10:00.

Lugar: Secretaría de Cultura, Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Exigen justicia laboral e incremento salarial conforme a la legislación vigente.

Aforo: 35 personas.

Rodadas ciclistas para hoy

People for Bikes “Polanco”

Hora: 06:00.

Lugar: Goldsmith 53, Polanco.

Destino: Caseta La Venta, alcaldía Cuajimalpa.

Aforo: 20 participantes.

Xochimilco en Bici

Hora: 20:00.

Lugar: Avenida San Lorenzo 5, alcaldía Xochimilco.

Destino: Capilla de los Muertos, alcaldía Miguel Hidalgo.

Aforo: 20 participantes.

Caracoles Biker

Hora: 21:00.

Lugar: Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte, alcaldía Coyoacán.

Destino: Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa.

Aforo: 20 participantes.

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico por las protestas en la CDMX de este 16 de junio.

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