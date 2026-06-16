La CNTE vuelve a encabezar las protestas en la CDMX este martes 16 de junio
Un total de 27 protestas y actividades culturales se realizarán este martes 16 de junio en la Ciudad de México (CDMX), entre ellas una nueva concentración de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y eventos del Mundial 2026.
Específicamente, habrá siete concentraciones; una cita agendada; tres rodadas ciclistas y 16 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este 16 de junio, destaca la protesta de representantes de la CNTE en Reforma, así como actividades relacionadas al Mundial 2026 en CDMX.
¿Qué protestas habrá hoy en CDMX?
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
- Hora: 10:00
- Lugar: Torre del Caballito, Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc.
- Demanda: Exigen la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, así como mejoras salariales, laborales y presupuestales.
- Actividades: Conferencia de prensa y, durante la noche, Asamblea Nacional Representativa en su campamento.
- Aforo: 1,200 personas.
- Recomendación: Circuito Interior y los Ejes 1 y 2 Norte.
Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
- Hora: 09:00.
- Lugar: Estación Terminal Aérea de la Línea 5 del Metro, alcaldía Venustiano Carranza.
- Demanda: Realizarán labores informativas y recolección de firmas en apoyo al pueblo palestino. También exigirán el cese de compras de armamento a empresas israelíes y se manifestarán contra la CURP biométrica.
- Aforo: 50 personas.
Amigos del Refugio Franciscano
- Hora: 10:00.
- Lugar: Centro Comercial Reforma 222, alcaldía Cuauhtémoc.
- Demanda: Exigen la devolución de perros y gatos retirados del refugio durante un operativo realizado en enero de 2026 y denuncian presuntas irregularidades en su resguardo.
- Observaciones: No descartan instalar un plantón si no son atendidas sus demandas.
- Aforo: 50 personas.
Grupo de Animación “La Fiebre Amarilla”
- Hora: 12:00, 18:00 y 18:30.
- Lugares: Cuajimalpa, Ángel de la Independencia, Hotel Westin Santa Fe y Roof Mercado Roma.
- Demanda: Realizarán el “Banderazo de Colombia” en apoyo a la Selección Colombiana de Futbol.
- Aforo: 90 personas.
Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
- Hora: 13:30.
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, alcaldía Iztapalapa.
- Demanda: Acudirán a una audiencia para exigir la revisión de un caso relacionado con presuntas irregularidades judiciales y violaciones al debido proceso.
- Aforo: 15 personas.
Ternnurines Guerrilleros
- Hora: 15:00.
- Lugar: Estación Indios Verdes de la Línea 3 del Metro, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Demanda: Llevarán a cabo una acción denominada “Metro Popular”, permitiendo el acceso sin pago para exigir tarifa preferencial para estudiantes y movilidad digna.
- Aforo: 35 personas.
Red Trinacional Antimundial
- Hora: 17:00
- Lugar: Bajo puente del Estadio Ciudad de México, alcaldía Coyoacán.
- Demanda: Exigen la devolución de un antimural retirado en las inmediaciones del estadio y denuncian afectaciones relacionadas con la gentrificación derivada del Mundial de Futbol 2026.
- Aforo: 60 personas.
Cita agendada
Coalición de Sindicatos de la Secretaría de Cultura
- Hora: 10:00.
- Lugar: Secretaría de Cultura, Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc.
- Demanda: Exigen justicia laboral e incremento salarial conforme a la legislación vigente.
- Aforo: 35 personas.
Rodadas ciclistas para hoy
People for Bikes “Polanco”
- Hora: 06:00.
- Lugar: Goldsmith 53, Polanco.
- Destino: Caseta La Venta, alcaldía Cuajimalpa.
- Aforo: 20 participantes.
Xochimilco en Bici
- Hora: 20:00.
- Lugar: Avenida San Lorenzo 5, alcaldía Xochimilco.
- Destino: Capilla de los Muertos, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Aforo: 20 participantes.
Caracoles Biker
- Hora: 21:00.
- Lugar: Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte, alcaldía Coyoacán.
- Destino: Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa.
- Aforo: 20 participantes.
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico por las protestas en la CDMX de este 16 de junio.
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