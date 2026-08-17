La mañanera de Claudia Sheinbaum, 17 de agosto de 2026

La mandataria federal da comienzo presentando los temas que se abordarán en la mañanera:

– Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dará a conocer, como cada lunes, los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos.

– Debate sobre el impacto de las plataformas digitales en niñas, niños y jóvenes

– Ampliación en el número de lugares para preparatorias

– Sección Humanismo mexicano