La mañanera de Claudia Sheinbaum, 17 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 17 de agosto de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 17 de agosto de 2026
En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, destaca que Finabien cumple un año siendo la mejor alternativa como remesadora para los paisanos que envían dinero de Estados Unidos a México.
La mandataria federal da comienzo presentando los temas que se abordarán en la mañanera:
– Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dará a conocer, como cada lunes, los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos.
– Debate sobre el impacto de las plataformas digitales en niñas, niños y jóvenes
– Ampliación en el número de lugares para preparatorias
– Sección Humanismo mexicano
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
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