La mañanera de Claudia Sheinbaum, 17 de agosto de 2026

| 07:46 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 17 de agosto de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 17 de agosto de 2026

En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, destaca que Finabien cumple un año siendo la mejor alternativa como remesadora para los paisanos que envían dinero de Estados Unidos a México.

La mandataria federal da comienzo presentando los temas que se abordarán en la mañanera:

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dará a conocer, como cada lunes, los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos.

– Debate sobre el impacto de las plataformas digitales en niñas, niños y jóvenes

Ampliación en el número de lugares para preparatorias

– Sección Humanismo mexicano

Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. 

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

A las Nueve en Uno: toda la información y más | Lunes 17 de agosto de 2026

Nacional

A las Nueve en Uno: toda la información y más | Lunes 17 de agosto de 2026

PAN exige investigar a Andrés Manuel López Beltrán tras cancelación de visa

Nacional

PAN exige investigar a Andrés Manuel López Beltrán tras cancelación de visa

Examen de control UNAM inicia en CDMX este lunes; fechas, horarios, cómo llegar y qué llevar

Nacional

Examen de control UNAM inicia en CDMX este lunes; fechas, horarios, cómo llegar y qué llevar

Checa tu celular: líneas terminadas en 0 serán suspendidas, pero puedes recuperarlas

Nacional

Checa tu celular: líneas terminadas en 0 serán suspendidas, pero puedes recuperarlas

Etiquetas: , , , ,