Las de hoy | 17 de agosto de 2026

GENERANDO AUDIO...

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 17 de agosto de 2026

El Universal: Crimen se apodera de 50 giros legales

Según investigaciones mexicanas y estadounidenses, los grupos criminales que operan en el país han aprovechado sus vínculos políticos, judiciales y sociales para infiltrarse y montar comercios legales, principalmente para lavar dinero. Se ha identificado que, en al menos nueve estados del país, organizaciones criminales han montado actividades lícitas en 50 distintos giros. Especialistas alertan que capos buscan migrar a negocios establecidos para dejar un patrimonio “lícito” a sus familias.

Reforma: Pierde México 4 años con litio

Ven al proyecto Litio MX “desconectado de la realidad”; el presupuesto se destina a nóminas y no invierten ni la IP ni el Estado.

Milenio Diario: Avanzan en 22 entidades reglas para uso de celular en planteles

En 17 casos ya existe algún tipo de restricción y en cinco más se debaten iniciativas de ley; se busca reducir distracciones en aulas, prevenir ciberacoso y utilizar de forma responsable la tecnología.

Excélsior: EU abre a México su tecnología de drones antinarco

Representantes militares de ambos países firmaron un acuerdo con el Pentágono para que la Secretaría de la Defensa pueda acceder al mercado digital del Ejército estadounidense.

La Jornada: Ministro israelí llama a matar “cada noche” entre 30 y 40 gazatíes

“Ni siquiera son personas”, declara Ben-Gvir.

El Financiero: Gastar mejor y evitar riesgo crediticio, reto del paquete fiscal

Inversionistas y calificadoras estarán atentos al manejo de la deuda en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

El Economista: El peso socava la resistencia del tipo de cambio; bajó de 17 por dólar

La moneda mexicana sigue ganando terreno frente a la divisa estadounidense.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.