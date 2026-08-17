Dos mexicanos mueren tras sismo de 7.4 en Colombia; Sheinbaum informa apoyo a familias

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Fotos: Cuartoscuro / AFP

Dos mexicanos perdieron la vida tras el sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la Cancillería mantiene contacto con las familias de las víctimas y les brinda apoyo.

“Hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con ellos, con las familias; incluso las familias se llevaron para allá y se les está dando todo el apoyo”, señaló Sheinbaum.

La presidenta no ofreció mayores detalles sobre las víctimas ni sobre las circunstancias de sus fallecimientos.

#MañaneraDelPueblo. Dos mexicanos fallecieron por desgracia en Colombia por el terremoto, informa @Claudiashein. Se continúa enviando ayuda en alimentación y medicamentos. pic.twitter.com/aKahF6PVsG — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 17, 2026

Sismo en Colombia deja 287 muertos y más de 4 mil heridos

El terremoto ha dejado 287 personas fallecidas, 4 mil 147 heridas y 194 desaparecidas, de acuerdo con el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 16 de agosto a las 18:30 horas.

El organismo reportó afectaciones en 15 departamentos y 472 municipios, con 185 mil 996 personas afectadas y 120 mil 671 familias.

En cuanto a daños materiales, 26 mil 392 viviendas quedaron destruidas y 127 mil 608 resultaron averiadas. También se reportaron 197 edificios colapsados.

#Actualización cifra de afectaciones | Sismo de magnitud 7,4 en San José del Palmar, #Chocó.



La #UNGRD presenta el balance con corte al 16 de agosto de 2026, 6:30 p. m.



📍Balance nacional: 15 departamentos y 472 municipios afectados; 120.671 familias y 185.996 personas… pic.twitter.com/mVxNyc0VvV — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 17, 2026

La infraestructura y los servicios también resultaron afectados: 304 centros de salud, 3 mil 207 centros educativos, 4 mil 59 centros comunitarios, 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos presentan daños.

La UNGRD indicó que las cifras de personas fallecidas y desaparecidas fueron actualizadas con información de Medicina Legal, con corte a las 10:27 horas del 16 de agosto. El balance también aumentó debido a nuevos reportes del departamento del Tolima y a la incorporación de más municipios a la consolidación de datos.

El organismo añadió que 355 personas han sido rescatadas, mientras que en cuanto a animales se contabilizan 496 rescatados y 768 afectados.

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