sheinbaum-entrega-viviendas-y-escrituras-en-tamaulipas

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La presidenta de gira de trabajo por Tamaulipas. Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Tamaulipas la entrega de viviendas, escrituras y constancias de finiquito de créditos del Fovissste, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Durante los actos realizados en Reynosa y Matamoros, se informó la entrega de 382 viviendas, 308 escrituras y 616 constancias de finiquito.

En Reynosa, específicamente en el fraccionamiento Puerta Grande, fueron entregadas 350 viviendas del Infonavit, de las cuales 50 ya estaban habitadas, además de 107 escrituras del Insus y 301 constancias de finiquito del Fovissste.

Mientras que en Matamoros se entregaron 32 viviendas de la Conavi, 201 escrituras del Insus y 315 constancias de finiquito del Fovissste.

Tamaulipas tiene una meta de 83 mil viviendas

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que Tamaulipas tiene una meta de 83 mil 183 viviendas dentro del programa y señaló que hasta ahora registra un avance de 63 por ciento.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, indicó que la meta de nuevas viviendas del organismo en Tamaulipas pasó de 30 mil a 60 mil casas.

Según los datos proporcionados, esta meta representa una inversión superior a 38 mil millones de pesos. Actualmente, señaló, hay 47 mil viviendas contratadas y próximamente se sumarían otras 5 mil 270, con lo que se superarían las 52 mil.

Sheinbaum plantea construir 1.8 millones de viviendas

Durante su intervención, Sheinbaum señaló que el Gobierno federal tiene como meta construir 1.8 millones de viviendas, además de otorgar 1.8 millones de créditos para mejoramiento de vivienda, entregar un millón de escrituras y condonar créditos considerados impagables.

En Matamoros, la presidenta también recordó que el programa comenzó con la colocación de la primera piedra en el lugar donde ahora fueron entregadas las primeras viviendas.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, acompañó a la presidenta durante los actos de entrega.

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