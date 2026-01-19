Avión militar estadounidense aterrizó en Toluca como parte de las actividades de capacitación

GENERANDO AUDIO...

El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea estadounidense que aterrizó el sábado en el aeropuerto de Toluca tenía autorización, informó el Gabinete de Seguridad de México, a la vez que acotó que el vuelo tiene relación con actividades de capacitación.

Con ello, el Gobierno de México reitera que Estados Unidos no lleva actividades irregulares en el país, luego de que en días pasados se aseguró en redes sociales que se habían registrado sobrevuelos de varias aeronaves extranjeras por territorio nacional.

¿Qué dijo el Gobierno de México sobre el avión en Toluca?

Este domingo, a través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad se pronunció respecto al aterrizaje del avión militar de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), rechazando que se tratara de algo irregular.

“Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación”

Asimismo, la institución agregó que este tipo de operaciones se realizan de acuerdo con los protocolos establecidos, y en el marco de acuerdos binacionales en materia de seguridad.

¿Tiene que ver con el llamado a no sobrevolar México?

Por otro lado, el aterrizaje del avión destacó, pues se realizó dos días después de que la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de Estados Unidos emitió una Notam informativa sobre actividades militares en áreas de México, Ecuador y Colombia.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este domingo desde San Miguel de Allende, Guanajuato, que Estados Unidos no está realizando operaciones relacionadas con la alerta sobre el territorio nacional. De igual forma, refirió el comunicado que emitió la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el viernes pasado, respecto a la alerta emitida a las aerolíneas internacionales.

En su mensaje, la SICT acotó que el Aviso a los Aviadores (Notam, en inglés) de la FAA no tiene “implicaciones operativas ni restrictivas para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos”, acotando que solo tiene como objetivo “reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo”.

Agregó que el llamado aplica únicamente para las aerolíneas estadounidenses, sobre quienes tiene competencia la FAA, y es similar a otros Notam emitidos en el Caribe y Pacífico, sin que signifique afectación para la aviación civil o cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional.

