Se confirma aterrizaje de avión militar procedente de Estados Unidos en aeropuerto de Toluca

Foto: Daniel Hernández

La tarde de este domingo se confirmó que una aeronave militar tipo Lockheed Martin C-130J Super Hércules con procedencia de Estados Unidos, aterrizó en una pista del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) durante este fin de semana.



Hasta el momento, ni las autoridades del Estado de México ,ni la administración de la terminal aérea, han dado más detalles sobre la presencia de esta aeronave en territorio mexiquense.

Nave militar aterriza en el Aeropuerto Internacional de Toluca

De acuerdo a los registros de vuelo, la aeronave partió el sábado desde la Base de la Fuerza Aérea Dyess, en Estado Unidos y aterrizó en la ciudad de Toluca aproximadamente a las 14:46 minutos. Este domingo, la nave despegó de las pistas mexiquenses aproximadamente a las 9:51 horas y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Brownsville, E.U., a las 11:14 horas.

En redes sociales, usuarios captaron el momento del arribo de la aeronave que portaba insignias de la Fuerzas Aéreas estadounidenses.

Las aeronaves C-130J Super Hércules son de alta gama tecnológica y son ensamblados por la empresa Lockheed Martin.

De acuerdo a su sitio oficial, estas naves prestan servicios a 28 operadores en 23 países y son utilizadas para servicios de evacuación médica y reabastecimiento aéreo hasta extinción de incendios y ayuda humanitaria.

