MC asegura que el Senado no autorizó ingreso de aviones militares estadounidenses, ni para capacitación

MC asegura no hubo autorización para aterrizaje estadounidense. Foto: Getty

A través de su cuenta de X, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que el Senado de la República no autorizó el ingreso del avión estadounidense que aterrizó en Toluca el sábado.

Por ende, según el senador, el Gobierno de México debe dar una explicación inmediata sobre el aterrizaje de la aeronave estadounidense. Asimismo, basado en la Constitución, en el artículo 76, fracción III, señaló que la autorización para el ingreso y tránsito de tropas extranjeras corresponde al Senado de forma exclusiva.

Avión estadounidense habría tenido autorización de ingreso para capitación

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, la aeronave estadounidense que aterrizó en el aeropuerto de Toluca habría tenido autorización. Asimismo, aseguraron que el motivo de su llegada sería exclusivamente para actividades de capacitación.

Senado había pausado ingreso de tropas estadounidense

Hace unos días, en Noticias en Claro informamos que el Senado de la República frenó el ingreso de 29 marines estadounidenses, los cuales participarían en un intercambio militar. La decisión se dio en medio de la tensión tras las constantes declaraciones de Donald Trump sobre un posible ingreso en busca de combatir los grupos narcoterroristas.