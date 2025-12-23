Las de hoy | 23 de diciembre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales este 23 de diciembre de 2025.

El Universal: Se disparan los aseguramientos de fentanilo

La administración de Claudia Sheinbaum incrementó en 62% la incautación de fentanilo, de acuerdo con cifras oficiales. Especialistas atribuyen el aumento a una mayor coordinación interinstitucional y al fortalecimiento de las labores de inteligencia.

Reforma: Opaca Pemex Gas Bienestar

Petróleos Mexicanos se negó a transparentar el uso de recursos públicos destinados a Gas Bienestar, lo que ha generado cuestionamientos sobre la rendición de cuentas del programa.

Milenio Diario: Lugarteniente de Los Chapitos, el sujeto cazado en la Zona Rosa

La persona asesinada en el restaurante Luaú fue identificada como Óscar Noé Medina González, alias El Panu, operador de alto nivel de Iván Archivaldo Guzmán. Autoridades estadounidenses ofrecían hasta 4 millones de dólares por información para su captura.

La Jornada: Sheinbaum: el envío de crudo a Cuba, por motivos humanitarios

La presidenta afirmó que la exportación de petróleo a Cuba es legal y responde a razones humanitarias, además de dar continuidad a apoyos implementados por administraciones anteriores.

Excélsior: Senado enfrenta 79 juicios en tribunales

La Cámara Alta enfrenta litigios laborales y civiles que podrían representar pagos por hasta 246 millones de pesos en caso de perder los procesos. El cambio de Legislatura provocó un incremento significativo en las demandas.

El Financiero: Sorprende repunte de la economía en octubre

El Inegi reportó que el Indicador Global de la Actividad Económica creció 1.0% en octubre, su mejor desempeño desde julio de 2024, impulsado principalmente por el sector servicios.

El Economista: Retoma la actividad económica la ruta de crecimiento; en octubre subió 1%

El avance mensual duplicó la estimación preliminar de 0.5%, lo que refuerza señales de una recuperación moderada de la economía mexicana durante el último trimestre del año.