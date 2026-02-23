Las de hoy | 23 de febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 23 de febrero de 2026

El Universal: Abate Ejército a El Mencho

Tras una década prófugo y con colaboración de inteligencia de EU, el Ejército abatió a Nemesio Oseguera Cervantes en Jalisco, donde resultó herido y falleció en su traslado a la CDMX.

Reforma: Matan al ‘Mencho’; detona terror

Líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fallece misteriosamente en traslado a CDMX.

Milenio Diario: Cazado

Fin del Mencho desató disturbios en veinte entidades.

La Jornada: Abaten a El Mencho

Operación del Ejército Mexicano con apoyo de inteligencia de EU.

Excélsior: Abaten a El Mencho

Nemesio Oseguera, líder del CJNG, uno de los capos más buscados, falleció tras un operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que participaron fuerzas coordinadas del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

El Financiero: Abaten a El Mencho

Murieron el narco y 6 de sus hombres, cuyos restos fueron trasladados a la FGR en CDMX; hay 2 detenidos.

El Economista: Abaten al Mencho, CJNG contraataca

El líder criminal fue capturado en Tapalpa, Jalisco, tras un operativo del Ejército Mexicano con apoyo de EU en trabajo de inteligencia.

