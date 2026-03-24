Las de hoy | 24 de marzo de 2026

| 08:43 | Mario Ostos | UnoTV

UnoTV presenta las noticias principales este 24 de marzo de 2026

  • Reforma: Congelan el Plan B de CSP

Aplazan discusión de reformas.

  • El Universal: PJF trasladará a sus empleados para evitarles estrés y robos

El Órgano de Administración Judicial contratará servicio de transporte en camionetas y autobuses para 110 trabajadores a fin de reducirles gastos, simplificar sus trayectos diarios, disminuir riesgos por inseguridad y accidentes de tráfico, y mejorar su puntualidad.

  • Excélsior: Por anomalías, cierran llave a mil concesiones

Castigan mal manejo del agua. El gobierno federal canceló licencias tras detectar irregularidades mediante 7 mil 614 inspecciones de campo; prevén incremento en recaudación.

  • Milenio Diario: Más cocineros estadunidenses que mexicanos, en sentencias

Entre enero de 2025 y marzo de 2026, autoridades de Estados Unidos procesaron a diversas personas por operar 18 laboratorios clandestinos en California, Washington, Georgia, Nueva York y otros ocho estados.

  • La Jornada: Dichos de Trump sobre la guerra desatan especulación

Apuestan 580 mdd en petróleo. “Fueron movimientos inusuales, alguien acaba de hacerse mucho más rico”, subraya analista.

  • El Economista: México se afianza como el mayor proveedor de autopartes a EU

Creció casi un punto, pese a aranceles.

  • El Financiero: Hay señales positivas tras comenzar negociación del T-MEC

Marcelo Ebrard afirma que no se excluye a Canadá, pues es parte de la estrategia escalonada.

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