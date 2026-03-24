Se discutirá este martes el “Plan B” de la reforma electoral en comisiones del Senado, asegura Ignacio Mier

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Se resolvieron ajustes técnicos del dictamen. Foto: Cuartoscuro

Este martes 24 de marzo, el Senado discutirá y votará en comisiones el “Plan B” de la reforma electoral, tras realizarse varios ajustes técnicos al dictamen, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco.

El coordinador de Morena en el Senado informó anoche, en su cuenta de X, que “en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las comisiones unidas para discutir y aprobar el dictamen mañana mismo”.

La votación del “Plan B” de la reforma electoral será en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado.

El pasado lunes 23 de marzo, los coordinadores de las bancadas de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, Ignacio Mier y Ricardo Monreal Ávila, tuvieron una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

En declaraciones con medios, Ignacio Mier dijo que posiblemente la reforma se votaría hasta después de la Semana Santa, antes de anunciar por la noche que será este martes.

Tensión por el “Plan B” de Claudia Sheinbaum

Desde el 22 de marzo, el Senado aplazó la discusión del “Plan B” porque el dictamen seguía en revisión técnica, suspendiendo así la sesión en comisiones prevista para el día siguiente.

Esto ocurrió en un momento donde los partidos aliados al oficialismo, el Partido Verde y PT, nuevamente tuvieron diferencias por la reforma.

El 14 de marzo, las bancadas de dichas fuerzas políticas acordaron votar a favor del dictamen, tras rechazar la reforma electoral original, que planteaba eliminar la lista de plurinominales y reducir el financiamiento de partidos políticos.

Sin embargo, dentro del PT surgieron nuevamente posturas contra el “Plan B”. Sobre todo, se opusieron a la posibilidad de realizar la revocación de mandato a la par de las elecciones del 2027. Consideraron que esto generaría una promoción a favor de Morena, al destacar la imagen de Claudia Sheinbaum.

En cambio, el coordinador de senadores del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, declaró el 23 de marzo que todavía no conocían el dictamen. No obstante, aseguró que estaban a favor de algunos puntos ya expuestos, toda vez que tenían disposición al diálogo.

El “Plan B” de la reforma electoral contempla reducir el financiamiento de los congresos locales y el Senado; bajar el número de regidurías y la posibilidad de adelantar la revocación de mandato.

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