La mañanera de Claudia Sheinbaum, 25 de febrero de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 25 de febrero de este 2026, donde presenta formalmente la reforma electoral.
Sobre Donald Trump
Claudia Sheinbaum confirma que el Gabinete de Seguridad se reunió con el enviado extraordinario de Estados Unidos y la zar antidrogas, Ronald Johnson y Sara Carter.
Agregó que “fue una reunión cordial, de protocolo”, que ya estaba planeada, donde Sara Carter felicitó a México por el operativo contra el “Mencho”.
Acerca de que Donald Trump se adjudicó la muerte del capo, Claudia Sheinbaum reiteró que Estados Unidos solo colaboró en inteligencia, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hizo toda la operación.
Sobre los comentarios, la mandataria señala que “conocemos al presidente Trump”.
De igual forma, menciona que recientemente recibió una llamada reciente del mandatario estadounidense, quien le preguntó cómo estaba el país. Claudia Sheinbaum todavía no prevé alguna reunión.
Presentan reforma electoral
La presidenta enviará la reforma al Congreso de la Unión el próximo lunes 2 de marzo. Dice que “quien la quiera apoyar, bien, quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político”.
Claudia Sheinbaum rechaza que la reforma electoral contemple hacer un “partido de Estado” con el ajuste a las candidaturas plurinominales.
Además, menciona que la iniciativa equipara los sueldos de diputados locales para que todos ganen lo mismo, sin importar la entidad, toda vez que reduce el presupuesto del INE.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, indica que la reforma electoral incluye diez puntos y cuatro ejes fundamentales para modificar la vida democrática del país.
El primer eje, contempla ajustes en las candidaturas plurinominales en el Congreso de la Unión, cuando en un inicio se buscaba su eliminación.
De las 500 diputaciones federales, 200 seguirán como plurinominales. Sin embargo, eliminarán las listas de los partidos para esos cargos, como actualmente ocurre. En cambio, los aspirantes a plurinominales se someterán a voto para obtener dicha representación.
De esa forma, dentro de las 200 plurinominales, 97 serán para candidatos no ganadores que tuvieron los mejores resultados en su partido.
En cambio, 95 serán por votación directa por circunscripción y por partido político, de los cuales, solo se podrá votar por un hombre y una mujer. A su vez, ocho diputaciones serán para mexicanos residentes en el extranjero.
En cambio, en el Senado se eliminan las plurinominales, por lo que quedan los cargos por mayoría y de primera minoría.
Pablo Gómez, presidente Ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, resalta la modificación del concepto de “propaganda política” para regular el debate público“ sin afectar el ejercicio informativo y editorial de medios de comunicación”
Además, la reforma incluye mecanismos para evitar campañas con bots y obliga a etiquetar contenido político hecho con IA, evitando así alguna manipulación.
La reforma electoral contempla un esquema nacional de consultas en municipios y estados. También, que mexicanos en el extranjero elijan a diputados mediante sistema de representación proporcional “pura”.
Contempla reducir las prerrogativas en periodos no electorales. Para ello, el INE tendría órganos temporales que organicen consultas.
De igual forma, la iniciativa plantea reducir el financiamiento de los partidos en una cuarta parte.
Pablo Gómez menciona que mejorará la fiscalización de los recursos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) para prevenir el uso de dinero ilícito en procesos electorales.
Pablo Gómez explica que realizaron 63 audiencias públicas en todo el país, así como siete en Estados Unidos. En ellas, escucharon opiniones en materia política, sumando mil 357 propuestas de reforma a la legislación electoral.
Pablo Gómez justifica la importancia de la reforma, al decir que “la nueva realidad democrática no puede continuar operando bajo reglas diseñadas dentro de un contexto histórico distinto”.
Asegura que la reforma electoral busca transitar a un modelo de pluralidad política sin “acuerdos internos”, sino por voluntad ciudadana.
Entrega de viviendas en Oaxaca
El Gobierno Federal realiza un enlace a Oaxaca para la entrega de 32 viviendas del Infonavit en el municipio de San Jacinto Amilpas.
El titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, indica que en dicha zona están construyendo 160 viviendas, mismas que se vendieron en tres horas.
