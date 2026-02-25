La mañanera de Claudia Sheinbaum, 25 de febrero de 2026

Sobre Donald Trump

Claudia Sheinbaum confirma que el Gabinete de Seguridad se reunió con el enviado extraordinario de Estados Unidos y la zar antidrogas, Ronald Johnson y Sara Carter.

Agregó que “fue una reunión cordial, de protocolo”, que ya estaba planeada, donde Sara Carter felicitó a México por el operativo contra el “Mencho”.

Acerca de que Donald Trump se adjudicó la muerte del capo, Claudia Sheinbaum reiteró que Estados Unidos solo colaboró en inteligencia, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hizo toda la operación.

Sobre los comentarios, la mandataria señala que “conocemos al presidente Trump”.

De igual forma, menciona que recientemente recibió una llamada reciente del mandatario estadounidense, quien le preguntó cómo estaba el país. Claudia Sheinbaum todavía no prevé alguna reunión.