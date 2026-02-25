¿Quién es María Julissa, influencer que negó vínculo con el “Mencho”?

GENERANDO AUDIO...

El nombre de María Julissa, una influencer de Sonora, comenzó a sonar tras la muerte de Nemesio Oseguera, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque la popular creadora de contenido se deslindó del capo, la duda permanece: ¿quién es esta joven? Unotv.com te da todos los detalles.

¿Quién es María Julissa, la influencer que negó vínculo con el “Mencho”?

En su cuenta de Instagram, María Julissa se describe como creadora digital y supera 3 millones de seguidores, con quienes comparte fotografías junto a su novio, así como sus rutinas de ejercicio.

En redes sociales, muestra su afición por el beisbol. Incluso ha entrevistado a algunos beisbolistas de diversos equipos.

La también modelo de OnlyFans, según reportes, nació en Hermosillo, Sonora, en septiembre del 2000.

A la joven se le relacionó con el fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que en plataformas digitales se le señalara como presunta pareja sentimental del “Mencho”.

En varias publicaciones se aprecia a María Julissa junto a Oseguera Cervantes; sin embargo, las imágenes habrían sido creadas con inteligencia artificial.

“Yo no tengo nada que ver”: María Julissa

Ante la difusión de las imágenes, María Julissa negó tajantemente los señalamientos y vínculos con el narcotraficante. A través de su cuenta oficial de Instagram, aseguró que no tenía nada que ver con lo que se aseguraba en redes.

“Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación. La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier información que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño”, escribió en un breve comunicado.

Incluso, en sus historias de Instagram, María Julissa aseguró que los señalamientos eran falsos.

Equipo legal amaga con acciones

Al comunicado de María Julissa se sumó un comunicado de su equipo de abogados, donde advirtieron de “todas las acciones legales y penales correspondientes con el propósito de que se investigue a los responsables de difundir dichas acusaciones y se impongan sanciones que correspondan”.

Además, aseguraron que los señalamientos hacia María Julissa afectan su honra, su honor y vulneran sus derechos humanos.

“La difusión de rumores de este tipo constituye una violación grave a los derechos fundamentales de nuestra representada, como su honra, buen nombre, integridad personal y seguridad, poniendo en riesgo incluso su vida e integridad física”, destaca el comunicado del equipo legal de María Julissa.

