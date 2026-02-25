Las de hoy | 25 de febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 25 de febrero de 2026

El Universal: Ejército cortó ruta de escape de El Mencho

La huida falló. Vehículos destrozados y casquillos de alto calibre regados dan cuenta de la batalla que se libró en Cabañas La Loma, entre Fuerzas Armadas y sicarios del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Reforma: Pegan a INE y aliados; fortalecen oficialismo

Con la reforma reducirían 25 por ciento del gasto electoral.

Milenio Diario: Niega Claudia cambio de estrategia contra el narco: “Dios nos libre”

La zarina antidrogas de Estados Unidos acudió a Palacio Nacional y aplaudió la “exitosa operación” para terminar con El Mencho, mientras Donald Trump se atribuye su eliminación.

La Jornada: Tras muerte de El Mencho, el país retoma la normalidad: Sheinbaum

Se levantaron las alertas en Jalisco y Michoacán, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Excélsior: Dan ultimátum al PT y Verde por reforma

La presidenta dio cuatro días a los aliados de Morena para analizar la propuesta que será presentada; hasta el lunes se enviará al Congreso, adelantó Monreal.

El Financiero: Entra en vigor el arancel global de 10% de EU

Se trabaja en la orden ejecutiva para elevar el gravamen al 15 por ciento.

El Economista: Se crearon 298,308 empleos en 2025; predomina el sector informal

Expertos señalan un cambio en la tendencia del mercado laboral.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.