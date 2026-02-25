Sheinbaum habló con Trump tras operativo contra el CJNG

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Foto: Reuters.

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló durante su conferencia Mañanera que, tras el operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La mandataria detalló que la conversación tuvo una duración aproximada de ocho minutos, tiempo en el que “le platicó” sobre la operación militar realizada por fuerzas federales en México.

EE. UU. felicita a México por la operación

Sheinbaum también informó que la visita a Palacio Nacional de la llamada “zar antidrogas” del Gobierno de Trump tuvo como propósito felicitar a México por el operativo.

Además, explicó que durante el encuentro con el Gabinete de Seguridad se dio seguimiento a los trabajos de coordinación entre ambos países en materia de seguridad.

