Presentan Reforma Electoral: 10 puntos clave para no perder de vista

Presentan Reforma Electoral. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles se presentó la Reforma Electoral, la presentación a cargo de Pablo Gómez Álvarez, destacan la participación de 181 personas vinculadas al Sistema Electoral Mexicano que participaron en la consulta y dieron a conocer la propuesta que se enfoca en la democracia y transitar a un modelo en el que la pluralidad política surja a partir del voto ciudadano.

“Hoy México atraviesa una transformación profunda desde las elecciones de los poderes ejecutivo en 2018, así como el poder judicial… es necesario establecer reglas básicas comunes”, dijo el funcionario.

Ejes para entender la Reforma Electoral

Se propone que el INE cuente con los órganos temporales suficientes para organizar elecciones y consultas Se desliga al INE de la elección y remoción de consejeros de los organismos públicos locales electorales El presupuesto debe ser revisado, su monto total debe corresponder al país que tenemos y se debe disminuir una cuarta parte el presupuesto anual de los partidos Se propone un sistema de información cotidiana que permita al INE tener datos de toda actividad financiera que realicen partidos y candidatos La difusión de ideas y todo debate político debe hacerse con base en una ética republicana y democrática, por lo que debe hacerse obligatorio etiquetar contenidos realizados con IA.

Por su parte la secretaria de gobernación Rosa Icela Rodríguez presenta 4 ejes de la reforma:

La elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión, incluso la representación proporcional. Se reduce el gasto operativo y financiamiento de partidos Mayor fiscalización a recursos de partidos políticos Fortalecer mecanismos democráticos e incluirse en legislaciones locales

Se explican los 10 puntos de la reforma:

Sobre el Congreso de la Unión

La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes, todos por votación directa, 300 electos por mayoría relativa, 200 por representación proporcional. Lo que cambia de las 200, 97 que no ganaron pero obtuvieron los mejores resultados de su partidos; 95 por votación directa y 8 con representación del extranjero.

La cámara de Senadores se integra por 96 senadurías 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.

2. Reducción del gasto

Decremento del 25% en el costo de la selecciones. Se disminuyen sueldos y bonos; se elimina duplicidad de funciones, se reducirá el gasto en el Congreso Federal y Local y se reduce el número de regidurías.

3. Fiscalización de recursos

El INE podrá tener acceso a las operaciones financieras; se prohíben aportaciones en efectivo y se utilizará tecnología de fiscalización

4. Voto extranjero

Para la votación de 8 diputados migrantes se facilita la elección fuera del país.

5. Se reducen tiempos en radio y televisión de 48 a 35 minutos.

6. Uso de IA

Se propone regulación de su uso y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales de las redes sociales.

7. Los cómputos distritales inician al final de la jornada electoral. Quedan fuera Preps

8. Se amplía la democracia participativa

Se permitirá el uso de tecnología e instrumentos

9. No al nepotismo

Se prohíbe que se hereden los cargos de elección o que las ocupe un familiar directo o cónyuge

10. No reelección

Se prohíbe la reelección consecutiva inmediata a partir de 2030

