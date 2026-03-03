La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de marzo de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 3 de marzo de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 3 de marzo de 2026
EL subsecretario de salud recuerda quiénes deben vacunarse, menores desde los cinco años y hasta los 49 que no hayan sido vacunados.
Eduardo Clark habla de avances de vacunación de sarampión en el país. Asegura que, en tres semanas “hemos aplicado 8.4 millones de vacunas, estamos cerca de cruzar la ventana de las 9 dosis, eso quiere decir que en tres semanas hemos aplicado lo que usualmente se pone en dos años”, dice.
Las operaciones para la credencialización de Salud comienza el 2 de abril. En unos días se dará a conocer el calendario que se dará por letra.
Para tramitarla habrán los siguientes módulos y personal operativo:
-10 módulos, de 10 equipo de 2 mil 898 persons
-9 mil 791 operadores
-mil 709 supervisores
-5 mil 766 personales de apoyo
Entre los requisitos para obtenerla se encuentran:
-Pasaporte, INE, INAPAM, Cartilla Militar o documento probatorio de identidad
-La CURP certificada
-comprobante de domicilio
-Si eres menor, padre o tutor
Explica cuáles son los datos que se podrán observar en el documento, entre ellos destacan:
-Nombre completo
-CURP
-Fecha y lugar de nacimiento
-Derechohabiencia
Entre otros
En su oportunidad, la funcionaria de la secretaría del Bienestar comienza recordando el objetivo de la Credencial de Salud: “permite conocer la derechohabiencia y universalizar la Salud en México”.
Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, hablará sobre los avances en la credencialización, antes de su participación, la presidenta Sheinbaum habla sobre la importancia de reforzar los sistemas de salud, que hay atención universal, pero que haya siempre la correspondencia necesaria entre institutos:
“Por eso es que se deben digitalizar los procesos y tener una identidad de salud, para eso es la credencialización, nos va permitir digitalizar procesos y tener un sistema todavía mejor de salud”.
Inicia conferencia de prensa, Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy el tema central son temas de Salud. Previo al comienzo, comenta acerca de la Reforma Electoral: “se modificaron algunos artículos que tienen que ver con lo electoral, les comenté que no era necesario, hoy en la tarde la revisamos para que no haya contradicción, pro eso no se envió el día de ayer”.
