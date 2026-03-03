La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de marzo de 2026

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, hablará sobre los avances en la credencialización, antes de su participación, la presidenta Sheinbaum habla sobre la importancia de reforzar los sistemas de salud, que hay atención universal, pero que haya siempre la correspondencia necesaria entre institutos:

“Por eso es que se deben digitalizar los procesos y tener una identidad de salud, para eso es la credencialización, nos va permitir digitalizar procesos y tener un sistema todavía mejor de salud”.