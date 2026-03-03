Alerta Spring Break 2026: Embajada de EE.UU. advierte por riesgos en México

GENERANDO AUDIO...

Vigilancia en playas de Cancún. Foto: Cuartoscuro

Ante la llegada del periodo vacacional conocido como Spring Break 2026, la Embajada de Estados Unidos en México emitió un aviso dirigido a ciudadanos estadounidenses que planean viajar a destinos turísticos del país, especialmente zonas de playa como Cancún, donde cada año arriban miles de estudiantes entre finales de febrero y principios de abril.

Cada año, miles de ciudadanos estadounidenses visitan México durante las vacaciones de primavera. Aunque la violencia generalizada registrada el 22 de febrero tras operaciones de seguridad mexicanas ya terminó, la representación diplomática advirtió que persisten riesgos de crimen y secuestro, por lo que pidió revisar el Aviso de Viaje estado por estado antes de decidir el destino.

Principales riesgos señalados para Spring Break en México

La Embajada pidió a los visitantes considerar los siguientes factores al planear su viaje:

Crimen y violencia

El crimen violento puede ocurrir en cualquier parte de México, incluso en destinos turísticos populares.

Se han reportado homicidios, secuestros, robo de automóviles y asaltos.

Se recomienda mayor precaución en lugares concurridos de descanso primaveral, especialmente después del anochecer.

Drogas

La posesión y uso de drogas, incluida la marihuana medicinal, es ilegal en México.

Autoridades señalan que ciudadanos estadounidenses han muerto o sufrido enfermedades graves tras consumir drogas sintéticas o píldoras falsas.

Vapeadores y cigarrillos electrónicos

Es ilegal ingresar dispositivos de vapeo, cigarrillos electrónicos, cartuchos o e-líquidos.

Las sanciones pueden incluir confiscación, multas superiores a 10 mil dólares o arresto.

Armas y municiones

Los permisos de armas de Estados Unidos no son válidos en México.

Ingresar armas de fuego, municiones, cartuchos, cuchillos, explosivos o nudillos de latón es delito grave.

Las violaciones pueden derivar en multas elevadas o encarcelamiento prolongado.

Alcohol y seguridad personal

El alcohol no regulado puede estar contaminado.

Se recomienda no aceptar bebidas de desconocidos ni dejarlas desatendidas.

En México es ilegal estar ebrio y alterar el orden público, orinar en la vía pública o llevar envases abiertos de alcohol en vehículos.

Agresión sexual

Ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de violación y agresión sexual.

Los agresores pueden atacar a personas intoxicadas o aisladas.

Playas y riesgo de ahogamiento

Algunas playas presentan fuertes corrientes y mareas.

No todas cuentan con socorristas o señalización adecuada.

No nadar solo, después de beber o cuando haya bandera roja.

Extorsión y estafas

Son comunes los secuestros virtuales y fraudes en línea.

No compartir planes de viaje, hotel o datos personales en redes sociales.

Si es víctima, presentar denuncia ante autoridades.

Acciones recomendadas por autoridades de EE.UU.

La Embajada pidió a los viajeros:

Leer la Asesoría de Viajes en México y la Página de Información del país.

Viajar con pasaporte vigente.

Inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir actualizaciones de seguridad.

Llamar al 911 en caso de emergencia.

Verificar que el seguro médico cubra atención fuera de Estados Unidos.

Reportar alcohol contaminado ante COFEPRIS vía sitio web o al teléfono +52 01-800-033-5050.

Monitorear movimientos bancarios y evitar cajeros automáticos aislados.

Utilizar paradas oficiales de taxi o aplicaciones como Uber y Cabify.

Informar a familiares sobre planes de viaje.

Conducir solo durante el día.

En Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel u otras zonas de Quintana Roo, descargar la aplicación “Asistencia para invitados”.

Contactar a la Embajada o Consulado si requiere ayuda.

El aviso subraya que, aunque México sigue siendo uno de los principales destinos para Spring Break, los viajeros deben planear con anticipación, mantenerse informados y extremar precauciones durante su estancia.

