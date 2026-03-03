Homicidios bajaron 38% en México durante febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

Se mantiene una tendencia a la baja. Foto: Cuartoscuro.

Los homicidios en México bajaron aproximadamente un 38.2% en febrero de este 2026, en comparación con el mismo mes, pero del 2025.

Febrero registró mil 285 homicidios en todo el país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), revisados por Uno TV.

Esa cifra muestra una disminución aproximada del 38.2% en los homicidios, solo si se compara con febrero del 2025. Durante ese mes, las autoridades clasificaron 2 mil 81 casos.

De igual forma, los homicidios en México bajaron un 5.7% durante febrero de este 2026, en contraste con el mes anterior, cuando se registraron mil 363 casos a nivel nacional.

Estos datos reflejan una tendencia a la baja en las cifras de homicidios registradas por las autoridades estatales y federales.

Estados con más asesinatos en 2025

Desde hace meses, el Gobierno Federal ha presumido una disminución en los asesinatos de todo el país. Durante el pasado 8 de enero, el Gabinete de Seguridad destacó un índice de 17.5 homicidios dolosos por cada 100 mil pobladores en 2025.

Según los datos mostrados, dicha tasa era la más baja de los últimos diez años. El nivel más bajo se registró en el 2015, cuando había una tasa de 17 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

A continuación, los estados con más y menos homicidios dolosos durante el 2025, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Estados con más homicidios dolosos

Guanajuato

Baja California

Estado de México

Chihuahua

Jalisco

Estados con menos homicidios dolosos

Yucatán

Querétaro

Tlaxcala

Aguascalientes

Baja California Sur

