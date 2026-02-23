Sheinbaum reacciona al abatimiento del “Mencho”: reconoce al Ejército

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, estableció un mensaje vía X, donde menciona que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre el operativo realizado la mañana de este domingo por fuerzas federales, el cual derivó en diversos bloqueos y otras reacciones en distintos puntos tras la captura y ejecución de el “Mencho“.

De acuerdo con el el mensaje de la presidenta, las acciones fueron encabezadas por elementos del Ejército Mexicano, con apoyo de corporaciones federales, como parte de las estrategias de seguridad implementadas en el país.

Las autoridades aun no detallaron el número de personas detenidas ni los puntos exactos donde se registraron los bloqueos; sin embargo, señalaron que los hechos forman parte de labores operativas en curso.

Reconocimiento a fuerzas federales y continuidad de estrategia de seguridad

En el comunicado se reconoció la labor del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad por su participación en las tareas operativas.

Las autoridades federales reiteraron que las acciones forman parte de la estrategia permanente para fortalecer la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar en el país.

Finalmente, se informó que las dependencias involucradas continúan trabajando de manera coordinada y que se dará seguimiento a la información conforme avancen las investigaciones y operativos en curso.

Coordinación con gobiernos estatales y seguimiento permanente

La Sedena indicó que existe absoluta coordinación con los gobiernos de todos los estados para atender cualquier situación derivada de los operativos y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y conservar la calma ante los hechos registrados.

Las redes sociales del Gabinete de Seguridad difunden información de manera permanente sobre el desarrollo de las acciones. Según el reporte oficial, en la mayor parte del territorio nacional las actividades se desarrollan con plena normalidad.

