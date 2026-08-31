La mañanera de Claudia Sheinbaum, 31 de agosto de 2026

En su intervención en la mañanera, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destaca que hoy, 31 de agosto de 2026, es un día de suma importancia por el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Manifiesta que con motivo del regreso a clases, se desplego un operativo con 15 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para cuidar las escuelas, los cruces, las calles, el transporte y para garantizar la seguridad.

Precisa, a su vez, que en la escuela en la que están presentes está entrando el programa 123 Por Mi Escuela, con lo que se renovará de manera completa el plantel en beneficio de los estudiantes.

También informa que entrará el programa Auxilio Escolar para todas las secundarias y preparatorias públicas de turno vespertino, así como el programa cultura Do Re MI Fa Sol, con el que se llevarán instrumentos musicales y clases de música a todos los planteles escolares.