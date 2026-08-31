La mañanera de Claudia Sheinbaum, 31 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 31 de agosto de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 31 de agosto de 2026
En su intervención en la mañanera, Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), resalta el regreso a clases de más de 28 millones de estudiantes de educación básica y educación media superior.
En su intervención en la mañanera, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destaca que hoy, 31 de agosto de 2026, es un día de suma importancia por el inicio del ciclo escolar 2026-2027.
Manifiesta que con motivo del regreso a clases, se desplego un operativo con 15 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para cuidar las escuelas, los cruces, las calles, el transporte y para garantizar la seguridad.
Precisa, a su vez, que en la escuela en la que están presentes está entrando el programa 123 Por Mi Escuela, con lo que se renovará de manera completa el plantel en beneficio de los estudiantes.
También informa que entrará el programa Auxilio Escolar para todas las secundarias y preparatorias públicas de turno vespertino, así como el programa cultura Do Re MI Fa Sol, con el que se llevarán instrumentos musicales y clases de música a todos los planteles escolares.
Este programa busca que docentes, padres de familia y estudiantes trabajen de manera conjunta para identificar y atender cualquier problema que pueda surgir, con el objetivo de encontrar soluciones entre todos y salir adelante como comunidad.
Con motivo del inicio del ciclo escolar 2026-2027, se lleva a cabo la ceremonia cívica a cargo de la escolta de la Escuela Secundaria Número 10 “Artes Gráficas”.
Sheinbaum Pardo anuncia los temas que se abordarán en la mañanera:
– Presentación del ABC de las emociones, programa que apoya y orienta a estudiantes
– Sección Humanismo mexicano
Previo a presentar los temas de la mañanera, la mandataria federal desea un buen inicio de ciclo escolar 2026-2027 para los más de 28 millones de estudiantes de educación básica.
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en esta ocasión desde la Escuela Secundaria Técnica Número 10 “Artes Gráficas”, ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, con motivo del regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027.
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