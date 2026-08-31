Captan a senador de Morena con placas alteradas en camioneta para evitar fotocívicas

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El senador Alfonso Cepeda Salas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Senadores de Morena se viralizaron este domingo por el uso de vehículos de lujo al llegar a su plenaria. Entre ellos, dos llamaron la atención, por una camioneta BMW con uno de los dígitos de sus placas tapados, para evitar fotocívicas.

Asimismo, sigue la duda entre Alejandro Esquer y Alfonso Cepeda Salas respecto a quién es el culpable de alterar las placas, pues mientras el automotor le pertenecería al primero, el segundo es quien lo está usando.

PRECISIÓN.

1. Hoy observé en el Senado esta camioneta con las placas alteradas. Pregunté a personal del recinto y me dijeron que era el senador Alejandro Esquer. Verifiqué y constaté que en realidad en el vehículo viaja el senador ALFONSO CEPEDA SALAS. pic.twitter.com/2ltejdIjNq — Jorge Monroy 🇲🇽 (@gemonroy) August 31, 2026

¿Qué pasó con los senadores de Morena y la BMW?

Este domingo, el reportero de Latinus, Jorge Monroy, publicó en redes sociales unas fotografías en las que se ve la camioneta BMW color gris con una de sus letras cubierta, tanto en la placa delantera como en la trasera.

Y es que de los seis dígitos, divididos en dos grupos, está cubierto con pasta blanca el último del primer grupo, justo antes del guion que los separa, algo que los automovilistas hacen para evitar que la cámara de las fotomultas identifique la placa y asigne la infracción al circular a alta velocidad o por el carril del Metrobús.

En el mismo post, el periodista acotó que, de acuerdo con el personal de resguardo de la Cámara alta, el vehículo pertenece a Alejandro Esquer, quien se desempeñó como secretario particular del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De igual forma, en una publicación posterior, aseguró que habría sido el también legislador morenista Alfonso Cepeda, quien además funge como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien usa la camioneta, porque la suya está en el taller.

Mientras que, al ser cuestionado sobre la legalidad de esta medida, aseguró no haberse dado cuenta, además de que es prestada, preguntándole incluso a su chofer por ello, y asegurando que investigaría “porque no es correcto”.

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