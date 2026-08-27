¿El 1 de septiembre es festivo por el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

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Claudia Sheinbaum dará su Segundo Informe de Gobierno. Foto: Cuartoscuro

El próximo 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará su Segundo Informe de Gobierno y con ello llega la pregunta obligada ¿es descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes?

¿El 1 de septiembre es descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 1 de septiembre no es considerado como un día de descanso obligatorio, por lo que se esperan actividades normales por parte de los trabajadores sin que éstas impliquen un pago extra por su realización.

En el artículo 74 de la ley se hace referencia a las fechas que se tienen marcadas como días de descanso obligatorio y el 1 de septiembre no aparece en ese listado.

Por su parte, el calendario del ciclo escolar 2026-2027 emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) tampoco marca como día de descanso el 1 de septiembre. Por ello, se espera que las clases se desarrollen de manera habitual para cientos de alumnos que regresan a las aulas el 31 de agosto de 2026.

¿Cuáles son los festivos en México?

La Ley Federal del Trabajo establece siete fechas como descanso obligatorio que se repiten año con año, y suma una más cada seis cuando corresponda al cambio de administración del Poder Ejecutivo Federal.

De acuerdo con las fechas autorizadas por las autoridades son:

El 1o. de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

El 1o. de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

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