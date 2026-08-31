Derecho a la vida, fundamento de todos los derechos humanos: presidente de CIDH

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Dr. Edgar Ralon Orellana, presidente de la CIDH. Fotos: Especial/Cuartoscuro

El derecho a la vida constituye el fundamento de todos los demás derechos humanos, afirmó el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón Orellana.

Durante su participación como invitado de honor en el encuentro conmemorativo por la edición número 100 de la revista Tiempo de Derechos, realizado en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico de la Ciudad de México, el jurista señaló que las libertades, la igualdad y la dignidad humana parten de la existencia de la persona.

“No hay derechos sin sujeto, ni sujetos sin vida”, expresó.

Ralón Orellana sostuvo que el derecho a la vida no representa un derecho más dentro del catálogo jurídico, sino la condición que permite la existencia de los demás derechos.

“La vida es un bien jurídico; el nasciturus, un titular al que el derecho no puede volverse indiferente; la protección estatal, una obligación positiva y no una mera abstención”, afirmó.

Pide proteger a personas en condición de vulnerabilidad

Asimismo, el presidente de la CIDH sostuvo que la dignidad humana no debe depender de la edad, el estado de salud, el nivel de autonomía o las capacidades de una persona.

Entre los grupos que requieren especial protección mencionó a los niños por nacer, las personas con discapacidad, los enfermos terminales y los adultos mayores.

Ante situaciones médicas complejas, planteó que el sufrimiento debe enfrentarse mediante el cuidado y la solidaridad, sin considerar que la protección de una vida sea incompatible con la de otra.

Sobre el final de la vida, Ralón Orellana defendió los cuidados paliativos, el alivio del dolor y el acompañamiento de las personas con enfermedades terminales.

“Hay una respuesta más humana y más civilizada: no abandonar”, sostuvo.

Añadió que una sociedad demuestra su compromiso con los derechos humanos por la manera en que acompaña a quienes se encuentran en condiciones de mayor fragilidad. “Nadie debe ser abandonado cuando ya no es posible curar”, señaló.

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