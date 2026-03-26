Ante el sector industrial, Claudia Sheinbaum ve certidumbre para México

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Sheinbaum destaca inversión, Metro y seguridad en Nuevo León

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que va bien la revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, luego de que ya se instaló una mesa de trabajo formal. Frente a más de 4 mil empresarios en la 82 Asamblea Anual de CAINTRA en Nuevo León, dijo que este paso da certidumbre al país y permite mantener una visión positiva para este año.

Durante su mensaje, Sheinbaum sostuvo que puede haber diferencias en algunos temas, pero subrayó que lo importante es avanzar en los acuerdos que sí existen. Ante el sector industrial, insistió en que hay condiciones para mirar hacia adelante “por el bien de México”, en medio del proceso de revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

Después de tomar protesta al Consejo Directivo de CAINTRA para el periodo 2026-2027, la mandataria informó que la iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar contempla 5.6 billones de pesos en inversión pública y mixta. También dijo que el Plan México busca que el país importe menos y produzca más mediante proyectos estratégicos.

Sheinbaum agregó que este año se proyecta avanzar en la digitalización del pago de casetas y gasolinas. Además, anunció que envió al Congreso una modificación al artículo 141 del Código Fiscal, para que las empresas no tengan que garantizar únicamente con efectivo los juicios fiscales antes de que exista una sentencia firme.

En el caso de Nuevo León, destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido reducir casi 80% los homicidios dolosos. También mencionó la construcción del Hospital Regional de Santa Catarina del IMSS y el trabajo en el programa para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey.

A esto se suma una aportación adicional de mil 500 millones de pesos para las líneas 4 y 6 del Metro. La presidenta también propuso al sector industrial abrir mesas de trabajo para construir un nuevo Plan de Agua.

El presidente de CAINTRA Nuevo León, Jorge Santos Reyna, agradeció la presencia de la mandataria y reconoció su apertura al diálogo con los empresarios. Por su parte, el gobernador Samuel García dijo que la visita de Sheinbaum llegó con buenas noticias para el estado, como recursos para el Metro y obras como El Cuchillo II.

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