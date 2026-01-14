Las de hoy | 14 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

El Universal: Miedo a Trump frena cruces a EU; detenciones caen 87%

Las políticas migratorias provocaron que los arrestos bajaran de 928 mil 620 entre enero y noviembre de 2024 a 117 mil 621 en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación.

Reforma: Afinan plan: va CSP a boleta en el 2027

La coalición gobernante impulsa una consulta de revocación de mandato que coincidiría con el año electoral, como parte de la estrategia política de la 4T.

Milenio Diario: Trump quiere que “le vaya bien a México” y resta valor al T-MEC

Desde una planta automotriz, el expresidente calificó como irrelevante el acuerdo trilateral; además, envió mensajes a opositores iraníes al señalar que la ayuda “va en camino” y los llamó a tomar instituciones.

La Jornada: Para EU el T-MEC es irrelevante, dice Trump

El mandatario aseguró que el tratado carece de una ventaja real para Estados Unidos y minimizó su impacto económico.

Excélsior: Sin PT y Verde no habrá una reforma electoral

Los votos de ambos aliados legislativos de Morena resultan determinantes para que avance la iniciativa en materia de comicios, reconoció el coordinador de la bancada mayoritaria.

El Financiero: Para EU el T-MEC es irrelevante: Trump

El expresidente afirmó que empresas de todo el mundo están regresando a territorio estadounidense, lo que, dijo, reduce la importancia del acuerdo comercial.

El Economista: Tasa de interés de Cetes rompe piso de 7%, por primera vez desde el 2022

El rendimiento ha disminuido 441 puntos base desde mayo de 2023, reflejando el ciclo de relajamiento monetario.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.