Las de hoy | 10 de marzo de 2026

UnoTV presenta las noticias principales este 10 de marzo de 2026

El Universal: Socio de Bermúdez financió la campaña de Adán

Fernando Paniagua Garduño, empresario ligado al hermano de Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora, aportó 189 mil pesos a Morena para realizar nueve asambleas ciudadanas a favor del extitular de Gobernación cuando fue “corcholata”.

Reforma: Presiona a finanzas precio alto del crudo

Advierten impacto en la inflación si sube el precio de los combustibles.

Excélsior: Multan a partidos con 50 millones de pesos por frenar a mujeres

Los institutos políticos no cumplieron con destinar 3% de su financiamiento ordinario al desarrollo de militantes y liderazgos; consejeras advierten sobre resistencias internas.

Milenio Diario: México blindará la gasolina en 24 pesos frente a la volatilidad

Gobierno y empresarios del sector firmarán un convenio después de que ayer los precios del petróleo alcanzaron los 119 dólares por barril en los mercados internacionales a causa de la guerra.

La Jornada: ONU negocia con Estados Unidos envío de combustible a Cuba con fines humanitarios

La ONU y Estados Unidos buscan garantizar servicios vitales en Cuba

El Financiero: Estamos listos para iniciar diálogo con Estados Unidos

México acudirá a las pláticas con una agenda estructurada en tres temas.

El Economista: La inflación en febrero fue de 4.02%, otra vez fuera del rango del Banco de México

La inflación llegó a su nivel más alto de los últimos ocho meses.

