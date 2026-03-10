La mañanera de Claudia Sheinbaum, 10 de marzo del 2026

Presumen avances en seguridad

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informa que suman 46 mil 400 personas detenidas por delitos de alto impacto desde octubre del 2024 hasta febrero de este 2026.

Con ello, han asegurado 24 mil armas de fuego; 346 toneladas de droga, mientras que el Ejército y Marina han desmantelado 2 mil 308 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de drogas.

Destaca la detención de 12 miembros de la célula delictiva de los “Rusos”, cercana a la “Mayiza” en Baja California, Sonora y Sinaloa. En cambio, aprehendieron a 15 miembros del Cártel de Sinaloa y a siete extranjeros en Chiapas.

Por otra parte, detuvieron a tres personas que usaban un semisumergible con tres toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo, Colima.

Omar García Harfuch destaca que suman más de 60 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar, desde que inició el gobierno de Claudia Sheinbaum.

De igual forma, presume la detención de Antonio N., alias “Lexus”, jefe de una célula del Cartel del Golfo, quien era buscado por Estados Unidos.

Además, han atendido 161 mil llamadas al 089 por extorsión, desde que se implementó la estrategia nacional contra este delito, en julio del 2025. El funcionario aseguró que, de estas llamadas, frenaron el 88% de intentos de extorsión. De 5 mil 588 carpetas de investigación, detuvieron a 907 personas responsables en 24 estados.