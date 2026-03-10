La mañanera de Claudia Sheinbaum, 10 de marzo del 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 10 de marzo de este 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 10 de marzo de 2026
La presidenta asegura que su gobierno ha fortalecido las labores de inteligencia e investigación, a través de la SSPC, lo que se refleja en la disminución de incidencia delictiva.
Además, se creó el Sistema Nacional de Seguridad e Investigación para la Seguridad Pública, que permite una colaboración interinstitucional por ley.
Esto sirve para que los Ministerios Públicos integren mejores carpetas de investigación. Así, existen los elementos apra que un juez gire una orden de aprehensión.
Claudia Sheinbaum asegura que hay disposición de avanzar en casos de acoso o violaciones contra mujeres militares dentro del Ejército.
Militares pidieron al “Mencho” entregarse antes de asesinarlo
El General del Ejército, Francisco Jesús Leana Ojeda, explica que, cuando rodearon al “Mencho”, los militares le pidieron entregarse. Sin embargo, el capo disparó contra los agentes. “Fallece un oficial y el resto del personal, en defensa de su vida, tuvo que hacer uso del armamento”
Además, precisa que era poco probable que el “Mencho” decidiera entregarse durante el operativo.
“Por las características propias de este delincuente, es evidente que era poco probable que él se entregara. Llevaba mucho armamento”, explica.
El general menciona que en cada operación militar emiten órdenes generales de operaciones. En ellas, establecen que todo el personal debe apegarse a la Ley Nacional de Uso Racional de la Fuerza, por lo que no pueden usar su armamento de forma indiscriminada, salvo cuando estén en peligro.
Claudia Sheinbaum evita hacer llamado el PT y Partido Verde para reforma electoral
Claudia Sheinbaum asegura que recibirá este martes a empresarios nórdicos que están interesados en invertir en México.
Además, la mandataria evitó hacer un llamado al PT y Partido Verde para que apoyen su reforma electoral en el Congreso de la Unión.
“Cada quien que decida, yo como les dije: yo cumplo con la gente. Ya vimos la encuesta. Más del 80% está de acuerdo con que los diputados de representación proporcional sean elegidos por la gente”.
Además, considera que es “bueno” que pronto termine el conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, como anunció Donald Trump. La presidenta señala que “lo mejor sería que llegáramos a la paz lo más pronto posible”.
Presumen avances en seguridad
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informa que suman 46 mil 400 personas detenidas por delitos de alto impacto desde octubre del 2024 hasta febrero de este 2026.
Con ello, han asegurado 24 mil armas de fuego; 346 toneladas de droga, mientras que el Ejército y Marina han desmantelado 2 mil 308 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de drogas.
Destaca la detención de 12 miembros de la célula delictiva de los “Rusos”, cercana a la “Mayiza” en Baja California, Sonora y Sinaloa. En cambio, aprehendieron a 15 miembros del Cártel de Sinaloa y a siete extranjeros en Chiapas.
Por otra parte, detuvieron a tres personas que usaban un semisumergible con tres toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo, Colima.
Omar García Harfuch destaca que suman más de 60 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar, desde que inició el gobierno de Claudia Sheinbaum.
De igual forma, presume la detención de Antonio N., alias “Lexus”, jefe de una célula del Cartel del Golfo, quien era buscado por Estados Unidos.
Además, han atendido 161 mil llamadas al 089 por extorsión, desde que se implementó la estrategia nacional contra este delito, en julio del 2025. El funcionario aseguró que, de estas llamadas, frenaron el 88% de intentos de extorsión. De 5 mil 588 carpetas de investigación, detuvieron a 907 personas responsables en 24 estados.
Avances de la estrategia por la paz
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, menciona que han hecho 312 mil visitas casa por casa. Identificaron a jóvenes en contexto de vulnerabilidad y les ofrecieron programas.
Además, construirán y rehabilitarán 500 planteles de bachillerato durante este 2026. Asimismo, edificarán 100 centros de “México Imparable” que tendrán actividades deportivas.
De igual forma, 5 mil boxeadores entrenarán a 100 mil jóvenes con el programa “Boxeando por la Paz”. Rosa Icela precisa que identificaron en las visitas a tres niños víctimas de violencia. El DIF atendió dicho caso.
Estas actividades se concentran en 61 territorios de paz, conocidos por ser zonas donde hay mayor inseguridad. La funcionaria explica que suman 8 mil 197 jornadas por la paz en todo el país, que incluyen muchas actividades.
Bajan delitos
A su vez, los delitos de alto impacto bajaron un 28%, al comparar octubre del 2024 con febrero del 2026.
Los robos a vehículo disminuyeron en un 39% en febrero del 2026, en contraste con octubre del 2024. También bajó un 57% el robo con violencia, si se compara con 2018.
De igual forma, bajaron los feminicidios un 11.8% entre enero y febrero de este 2026, en contraste con el mismo periodo, pero del 2025. Sin embargo, el robo a casa habitación con violencia incrementó un 1.9% en el mismo periodo.
Bajan homicidios en México
Marcela Figueroa Franco, titular de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indica que hubo un promedio de 48.8 homicidios al día hasta el 28 de febrero de este año.
De igual forma, resalta que esto refleja una tendencia a la baja desde que inició el gobierno de Claudia Sheinbaum. En septiembre del 2024, existía una tasa de 86.9 asesinatos al día.
Se registró una amplia disminución en la tasa de homicidios, en comparación con febrero del 2025. En ese mes, existía un margen de 75 homicidios al día.
Estados con más homicidios
Guanajuato
Sinaloa
Chihuahua
Baja California
Morelos
Además, Marcela Figueroa Franco señala que 23 estados han registrado una tendencia a la baja en homicidios durante este 2026.
Claudia Sheinbaum adelanta una reducción de los homicidios del 44% desde septiembre del 2024 a febrero de este 2026. Asegura que febrero es el mes con menos homicidios desde hace diez años.
Comienza la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum de este 10 de marzo