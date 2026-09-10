Las de hoy | 10 de septiembre de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 9 de septiembre de 2026

El Universal: A Ulloa no le cuadran los ahorros ni las herencias

El director de Birmex intentó justificar la compra de contado de dos departamentos por más de 22.4 millones de pesos con ahorros y herencias familiares que dijo haber recibido a lo largo de 20 años.

Reforma: Gravarían 3% de ventas aunque tengan pérdidas

Pagará a la inversión apretón a deducciones, ven expertos.

Milenio Diario: Crimen y austeridad, retos clave del proceso electoral ya en curso

El INE dará el banderazo entre críticas, acusaciones de fraude, filtros que no frenarán riesgos, impugnaciones aún sin resolver y un secretario ejecutivo improvisado por la renuncia de la titular la víspera.

La Jornada: Anuncia SHCP baja en pagos de la deuda externa por tres años

Descarta “incremento explosivo” en los pasivos.

Excélsior: Quitan cochinito a municipio

Paquete Económico 2027.

El Financiero: Plan fiscal busca preservar la calificación de México: Amador

Mantener la confianza en las finanzas públicas y en la capacidad de pago del país, clave en 2027.

El Economista: Cambios en ley de ISR podrían generar 140 mil millones de pesos más: Hacienda

Estrategia de recaudación y contra evasión ataca varios frentes.

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