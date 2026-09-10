En 2027 está en juego el Sistema Electoral Mexicano: consejeros del INE

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Este 10 de septiembre inicia formalmente el Proceso Electoral 2026-2027. Se trata de un reto mayúsculo para el Instituto Nacional Electoral (INE).

“- ¿Qué está en juego en 2027?

– Yo creo que está en juego el Sistema Electoral Mexicano… tenemos ya 103.6 millones de ciudadanas y ciudadanos en el Padrón. 101.6 en la Lista Nominal de Electores”

Carla Humphrey Jordan / consejera electoral, INE

El 6 de junio de 2027 se renovarán más de 19 mil cargos, entre ellos: 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y 31 congresos locales.

“Tenemos que instalar 176 mil, un poquito más de 176 mil, es el estimado”

Martín Faz Mora / consejero electoral, INE

Para instalar ese número sin precedente de casillas, el INE solicitó un presupuesto de 13 mil 453 millones de pesos. Que la Cámara de Diputados lo apruebe, será un primer reto.

“La calidad merma, porque no se pueden tener distintas cuestiones importantes, porque tenemos que ir reduciendo costos de alguna forma”

Carla Humphrey Jordan / consejera electoral, INE

Otro reto será aumentar la participación ciudadana que en elecciones de medio término es baja.

“En las elecciones intermedias tenemos un promedio de participación de 45 %, en las elecciones presidenciales de un 60 %”

Martín Faz Mora / consejero electoral, INE

La instalación del total de las casillas, el presupuesto y la baja participación no son todos los desafíos a los que se enfrentará el INE en 2027.

“En un contexto de polarización y de desinformación, es muy relevante que las y los ciudadanos sepan qué se va a elegir”

Carla Humphrey Jordan / consejera electoral, INE

“Me preocupa que se estén bajando ciertos estándares que pueden afectar, en un momento dado, la confianza”

Martín Faz Mora / consejero electoral, INE

Una sombra de dudas envuelve al árbitro electoral de cara al 2027. De eso le hablaremos en una segunda entrega.

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