Elecciones 2027: INE inicia proceso este 10 de septiembre; se elegirán 500 diputados federales y 19 mil 609 cargos locales

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Foto: Cuartoscuro

El proceso electoral federal 2026-2027 arranca formalmente este jueves 10 de septiembre y tendrá como fecha central el 6 de junio de 2027, cuando se renovarán las 500 curules de la Cámara de Diputados. De manera concurrente, los procesos electorales locales contemplan la renovación de 19 mil 609 cargos en 31 entidades.

El Instituto Nacional Electoral (INE) pondrá en marcha más de 500 actividades para preparar la elección federal, desde la instalación de sus órganos desconcentrados y la actualización de la credencial para votar hasta el registro de candidaturas, la capacitación ciudadana y la organización de las casillas.

La elección federal será el 6 de junio de 2027, mientras que ese mismo día se llevarán a cabo elecciones locales en distintas entidades del país. El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) coordinarán las actividades correspondientes.

Imagen creada con ChatGPT

¿Qué se va a elegir en las elecciones de 2027?

El INE plantea por separado la elección federal y los procesos electorales locales.

A nivel federal: 500 diputaciones

El Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027 contempla la renovación de las 500 curules de la Cámara de Diputados:

300 diputaciones de Mayoría Relativa

200 diputaciones de Representación Proporcional

Para llegar a esa jornada, el INE tiene previstas 505 actividades, vinculadas con 153 proyectos y 44 procesos institucionales.

A nivel local: 19 mil 609 cargos

De manera paralela, los Procesos Electorales Locales (PEL) 2026-2027 contemplan la renovación de 19 mil 609 cargos de elección popular en 31 entidades.

Ese bloque incluye:

17 gubernaturas

1,098 diputaciones locales

18,057 cargos en ayuntamientos

437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías.

Las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas son:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

Además, habrá elecciones de diputaciones locales en 31 entidades, así como de ayuntamientos y alcaldías en 30 estados.

¿Cuándo empieza el proceso electoral 2026-2027?

El Proceso Electoral Federal comienza formalmente el 10 de septiembre de 2026.

Ese día también comenzará la observación electoral y se abrirá el registro de visitantes extranjeros. Posteriormente, el INE avanzará en la instalación de su estructura territorial: el 30 de septiembre deberán instalarse los 32 Consejos Locales y el 30 de noviembre, los 300 Consejos Distritales.

El calendario contempla las siguientes fechas:

Fecha Actividad 10 de septiembre de 2026 Inicio del Proceso Electoral Federal 30 de septiembre de 2026 Instalación de los 32 Consejos Locales Octubre-noviembre 2026 Manifestaciones de intención de candidaturas independientes 4 enero-12 febrero 2027 Precampañas 5 de febrero de 2027 Primera insaculación de ciudadanía para integrar las mesas directivas de casilla 12 de febrero de 2027 Conclusión del periodo de apoyo ciudadano para candidaturas independientes 22 marzo-3 abril 2027 Registro de candidaturas 8 de abril de 2027 Segunda insaculación 4 de abril-2 de junio 2027 Campañas 3-5 junio 2027 Periodo de reflexión 6 de junio de 2027 Jornada Electoral 9-11 junio 2027 Cómputos distritales 13 de junio de 2027 Cómputo de circunscripción plurinominal 1-23 agosto 2027 Asignación de diputaciones de Representación Proporcional

¿Qué pasa con la credencial para votar?

Para poder participar, también hay un periodo importante para la ciudadanía: el INE mantiene desde el 1 de septiembre de 2026 y hasta el 25 de enero de 2027 la Campaña Anual Intensa para realizar trámites relacionados con la credencial para votar.

Durante este periodo se pueden realizar trámites como:

Inscripción al padrón

Cambio de domicilio

Corrección de datos

Reposición

Renovación de la credencial

Además, quienes cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027 pueden adelantar su trámite para contar con su credencial y participar en la elección. La fecha límite para hacerlo es el 25 de enero de 2027.

¿Cuántas casillas habrá?

El INE contempla una elección de gran dimensión territorial. La proyección señalada por el Instituto es de 176 mil 741 casillas, cifra que representa la mayor cantidad prevista hasta ahora para una elección.

Además, se utilizará el modelo de Casilla Única, mediante el cual las elecciones federales y locales concurrentes podrán organizarse en un mismo lugar y mesa de votación.

¿Y qué pasará en la Ciudad de México?

En la Ciudad de México, el proceso electoral local ya inició el 8 de septiembre de 2026.

El 6 de junio de 2027, los capitalinos elegirán 286 cargos:

16 alcaldías

204 concejalías

66 diputaciones

De las diputaciones, 33 serán de mayoría relativa, una corresponderá a la diputación migrante y 32 serán de representación proporcional.

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