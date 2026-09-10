A las nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 10 de septiembre de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Detienen a otro implicado en asesinato de Carlos Manzo

✔️ Vinculan a proceso a acusados de asesinar a músico de Camilo Séptimo y familia

✔️ Calor extremo obliga a suspender clases en escuelas de Baja California

✔️ Marco Rubio advierte que avances de México contra cárteles son insuficientes

✔️ FBI ofrece 2 MDD por la contadora del Cártel Jalisco Nueva Generación

✔️ OMS alerta por tipos de cáncer más comunes en niños y adolescentes

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