Las de hoy | 11 de marzo de 2026
UnoTV presenta las noticias principales este 11 de marzo de 2026
El Universal: FGR investigaba desde 2025 la narconómina del Mencho Oseguera
La orden de aprehensión del capo, que se giró en noviembre pasado, señala que había comprado a autoridades municipales, estatales, federales e incluso a funcionarios de la propia Fiscalía.
Reforma: Causa guerra crisis con los fertilizantes
Amenaza escasez de insumos y gas al agro de México, Estados Unidos y Canadá.
Excélsior: Reforma electoral, sin los votos para el pleno
Sin mucho debate, la iniciativa tuvo 45 votos de Morena en favor y 39 en contra del Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano; necesita la mayoría calificada para aprobarse hoy.
Milenio Diario: Estados Unidos destruye 10 barcos iraníes para liberar cruces petroleros
Los precios entran en volatilidad por señales cruzadas de Energía, Pentágono y Casa Blanca; el crudo termina en 83 dólares y, para cerrar, Trump anuncia nueva refinería en Texas, primera en 50 años.
La Jornada: Ataca Irán centrales energéticas en Israel y bases militares de Estados Unidos
Casa Blanca admite que no escoltó buque en Ormuz.
El Financiero: Tienen precios del petróleo su mayor caída en cuatro años
La administración Trump mantiene abiertas opciones adicionales para frenar alzas del crudo y gas.
El Economista: Petróleo baja, pero sigue arriba del precio previo al conflicto en Irán
Cotizan entre 15 y 18 dólares por barril más que hace dos semanas.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento