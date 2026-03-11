Las de hoy | 11 de marzo de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 11 de marzo de 2026

El Universal: FGR investigaba desde 2025 la narconómina del Mencho Oseguera

La orden de aprehensión del capo, que se giró en noviembre pasado, señala que había comprado a autoridades municipales, estatales, federales e incluso a funcionarios de la propia Fiscalía.

Reforma: Causa guerra crisis con los fertilizantes

Amenaza escasez de insumos y gas al agro de México, Estados Unidos y Canadá.

Excélsior: Reforma electoral, sin los votos para el pleno

Sin mucho debate, la iniciativa tuvo 45 votos de Morena en favor y 39 en contra del Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano; necesita la mayoría calificada para aprobarse hoy.

Milenio Diario: Estados Unidos destruye 10 barcos iraníes para liberar cruces petroleros

Los precios entran en volatilidad por señales cruzadas de Energía, Pentágono y Casa Blanca; el crudo termina en 83 dólares y, para cerrar, Trump anuncia nueva refinería en Texas, primera en 50 años.

La Jornada: Ataca Irán centrales energéticas en Israel y bases militares de Estados Unidos

Casa Blanca admite que no escoltó buque en Ormuz.

El Financiero: Tienen precios del petróleo su mayor caída en cuatro años

La administración Trump mantiene abiertas opciones adicionales para frenar alzas del crudo y gas.

El Economista: Petróleo baja, pero sigue arriba del precio previo al conflicto en Irán

Cotizan entre 15 y 18 dólares por barril más que hace dos semanas.

