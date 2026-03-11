Terror en Chiapas: tío asesina a sus dos sobrinos en Ángel Albino Corzo

GENERANDO AUDIO...

Presunto culpable del doble homicidio de dos menores en Chiapas. Foto: FGE Chiapas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas investiga el asesinato de dos menores ocurrido en el municipio de Ángel Albino Corzo, donde una adolescente de 13 años y su hermano de 7 fueron encontrados sin vida al interior de su vivienda.

De acuerdo con información oficial, el presunto responsable es Damián “N”, tío de los menores, quien habría atacado a las víctimas luego de intentar abusar sexualmente de la adolescente, hecho que detonó el ataque violento.

Las autoridades indicaron que el caso es investigado como feminicidio y homicidio calificado, debido a las circunstancias en que ocurrió el crimen.

Hallazgo ocurrió en una vivienda de Ciudad Rural

El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas del lunes 9 de marzo, en una vivienda ubicada en la comunidad conocida como Ciudad Rural, dentro del municipio de Ángel Albino Corzo.

Tras recibir el reporte, autoridades ministeriales acudieron al domicilio donde confirmaron el fallecimiento de los dos menores, por lo que se iniciaron las diligencias correspondientes y se abrió la carpeta de investigación.

De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, el presunto agresor se encontraba en estado de ebriedad cuando habría intentado agredir sexualmente a la adolescente.

Durante la agresión, el hermano menor de la joven intervino, lo que presuntamente provocó la reacción violenta del atacante.

Peritajes revelan causa de muerte de los menores

Especialistas en medicina forense realizaron los peritajes correspondientes y determinaron que ambos menores presentaban lesiones graves en el cráneo.

El dictamen preliminar estableció que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico derivado de golpes contusos en la región frontotemporal, lesiones que resultaron mortales.

Las autoridades continúan realizando actos de investigación, recolección de testimonios y análisis periciales para esclarecer plenamente lo ocurrido.

Investigación sigue en curso

La Fiscalía de Chiapas informó que el caso se investiga bajo un protocolo especializado, debido a la gravedad de los hechos y a que las víctimas son menores de edad.

El crimen ha generado conmoción entre habitantes de Ángel Albino Corzo, donde vecinos reportaron el hallazgo de los cuerpos y alertaron a las autoridades.

Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las indagatorias para determinar la responsabilidad del presunto agresor y esclarecer completamente el doble homicidio.

