Noticias de hoy 11 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

¡Aire sucio!

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó, la mañana de este miércoles, que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Jura como presidente

El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió este miércoles la presidencia de Chile durante una ceremonia en el Congreso en Valparaíso.

Bloqueo de taxistas

Autoridades capitalinas implementaron un dispositivo de seguridad y vialidad ante la posible llegada de manifestantes en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Rechaza culpa

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, negó que sea responsabilidad de su administración el derrumbe del edificio en San Antonio Abad en el que fallecieron tres personas.

Fuera del Mundial

El ministro de Deportes de Irán aseguró que su selección no participará en el Mundial 2026 debido al ataque de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

