Mark Ruffalo se robó las miradas en los Globos de Oro 2026, en donde criticó a Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE.UU.) por la intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos y por el asesinato de Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El actor y otras estrellas de Hollywood, incluyendo a Ariana Grande, acudieron a la gala en Beverly Hills portando un botón que mostraban frases como “Be Good” o “Ice Out“, en honor a la ciudadana estadounidense de 37 años que fue abatida en Minneapolis el pasado 7 de enero.

Mark Ruffalo critica fuertemente a Donald Trump

Al llegar a la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, destacó la presencia de Mark Ruffalo, actor de “Avengers” y “Poor Things“, con un smoking blanco y un botón en la solapa con la leyenda: “Be Good“.

Un reportero de USA Today, le preguntó el motivo de su pin y aprovechó para mandar un mensaje contundente al presidente Donald Trump por los más recientes escándalos de su administración.

“Estamos en medio de una guerra con Venezuela, los invadimos ilegalmente. Le está diciendo a todo el mundo que el derecho internacional no le importa. Lo único que le importa es su propia moral, pero el tipo es un delincuente convicto o un violador convicto, es un pedófilo. Es el peor ser humano vivo”. Mark Ruffalo

Asimismo, Mark Ruffalo añadió: “Si vamos a confiarle el país más poderoso del mundo a su moralidad, entonces estamos en muchos problemas”.

Manda un mensaje a Nicole Good y a Estados Unidos

Antes de que siquiera comenzaran los Globos de Oro 2026, Mark Ruffalo hizo muestra de su solidaridad con Nicole Good con el botón de “Be Good“; además, le mandó un mensaje a los ciudadanos de Estados Unidos.

“Esto es por ella y por todas las personas de Estados Unidos que están aterradas y asustadas hoy, créanme que soy uno de ustedes. Amo este país y lo que veo que pasa actualmente no es América” Mark Ruffalo

El actor que da vida a Bruce Banner y Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) reconoció que se siente orgulloso de su nominación a los Globos de Oro; sin embargo, aseguró que no puede quedarse callado ante la situación actual de su país.

Mark Ruffalo estaba nominado al Globo de Oro en la categoría de Mejor interpretación de un actor masculino en una serie de televisión – Drama por “Task”; perdió ante Noah Wyle de “The Pitt“.

Otras estrellas muestran botones de “Ice Out” y “Be Good”

Ariana Grande fue una de las actrices que se robaron todas las miradas en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026. Para cuando entró al teatro para la ceremonia, agregó un detalle a su atuendo: un botón con la leyenda “Ice Out“.

La actriz nominada a la categoría de Mejor interpretación de una actriz en un papel secundario en cualquier película no dio comentarios al respecto.

El botón de “Be Good“, que portó Mark Ruffalo, tuvo otro momento destacado cuando Jean Smart, ganadora a la Mejor interpretación femenina en una serie de televisión: musical o comedia, posó con su premio y el botón de protesta.

Al momento de recibir el galardón y contestar las preguntas de la prensa después de la entrega de premios, la actriz de 74 años lució el pin destacando en su atuendo completamente blanco.

Wanda Sykes, quien fungió como presentadora dentro de los Globos de Oro 2026, tampoco ocultó el botón de “Be Good” en la alfombra roja ni cuando se subió al escenario para dar una breve introducción.

Natasha Lyonne, quien perdió la contienda por el Globo de Oro frente a Jean Smart, también portó el botón “Be Good” como parte de su atuendo.

La particularidad de Lyonne fue que no lo usó en el vestido, sino en su cartera. Al pasar por la alfombra roja, alzó por todo lo alto dicho artículo para dejar ver la consigna.

Sin embargo, ninguna de estas estrellas de Hollywood emitió un discurso como el de Mark Ruffalo, quien criticó fuertemente al presidente Donald Trump frente a las cámaras.

