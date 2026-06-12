Las de hoy | 12 de junio de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 12 de junio de 2026

El Universal: La fiesta comenzó

La espera terminó. Futbol, pasión, música y cultura se fusionaron e hicieron retumbar el renovado Estadio Ciudad de México, que por tercera ocasión abrió sus puertas a la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA.

Reforma: Batean a líderes; van por “la base”

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el diálogo con el magisterio se realizará directamente en las escuelas y con los docentes, sin intermediarios ni dirigencias sindicales.

Milenio Diario: Claudia, por trato directo con el maestro, ya no con la cúpula

El gobierno federal plantea establecer comunicación directa con los docentes de base, dejando de lado la interlocución exclusiva con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La Jornada: Anuncia Sheinbaum consulta a maestros “escuela por escuela”

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una consulta directa con el magisterio en cada plantel educativo. Mientras tanto, la CNTE rechazó la propuesta del gobierno federal y mantuvo sus protestas en la capital del país.

Excélsior: Arranca la justa ¡triunfal!

México vivió la inauguración de su tercer Mundial de futbol con un debut victorioso de la Selección Nacional, que derrotó 2-0 a Sudáfrica en un ambiente marcado por celebraciones y un amplio operativo de seguridad.

El Financiero: Sorprende crecimiento de la industria durante abril

El sector de la construcción repuntó 10.2% en abril y revirtió la caída anual de 4.4% registrada en marzo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El Economista: Actividad industrial aumentó 2.1% en abril, su mayor alza mensual en 5 años

La actividad industrial registró su mayor avance mensual en cinco años, impulsada principalmente por el sector de la construcción, que creció 7.6% durante abril.

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