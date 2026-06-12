A las nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 12 de junio de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Temas de hoy:
✔️ La CNTE comenzaría a retirarse de la Ciudad de México tras la inauguración del Mundial 2026
✔️ Integrantes del magisterio anuncian nuevas movilizaciones en Guadalajara y Monterrey, sedes de la Copa del Mundo
✔️ La estrategia de protesta se trasladaría a ciudades que albergarán actividad mundialista en los próximos días
✔️ Intensas lluvias provocan caída de árboles, encharcamientos y afectaciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México
✔️ Un hombre cae de una estructura en un Fan Fest durante la celebración del partido entre México y Sudáfrica y queda inconsciente
✔️ Joaquín “El Chapo” Guzmán vuelve a solicitar apoyo para ser trasladado a México desde una prisión en Estados Unidos
✔️ Irán mantiene sin definición las negociaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto entre ambos países
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
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