CNTE mantiene protestas y bloqueos en varios estados del país, mientras esperan respuestas

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Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continuaron este jueves en diversas entidades del país, con acciones que incluyeron marchas, bloqueos carreteros, toma de aeropuertos y cierre de instalaciones estratégicas.

Las protestas forman parte de la jornada nacional de presión que mantiene el magisterio para exigir respuestas a sus demandas laborales y la atención de diversos compromisos pendientes por parte del gobierno federal.

Chihuahua: paro de labores y liberación de casetas

En Chihuahua, integrantes de la CNTE realizaron un paro de actividades y liberaron casetas de cobro en distintas carreteras estatales, permitiendo el paso libre de automovilistas como parte de sus acciones de protesta.

Zacatecas: más de 10 mil maestros marchan

En Zacatecas, más de 10 mil docentes participaron en una movilización de apoyo a las protestas que se desarrollan en la Ciudad de México.

Los manifestantes partieron desde diversos puntos de la capital zacatecana y se concentraron en la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno. Posteriormente, se dirigieron a distintos tramos carreteros para realizar bloqueos.

Chiapas: toman aeropuerto internacional

En Chiapas, profesores bloquearon el acceso al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. Los docentes arribaron desde las primeras horas de la mañana y realizaron quemas en los accesos de la terminal aérea.

De esta forma, afectaron las actividades dentro del inmueble.

Tijuana: bloqueo en la garita de Otay

En Baja California, maestros bloquearon el acceso Fast Lane de la garita de exportación de Otay, en Tijuana.

La acción tuvo como objetivo presionar a las autoridades para atender sus demandas relacionadas con el sistema educativo y las condiciones laborales del magisterio.

Oaxaca: continúan tomas de instalaciones

En Oaxaca, la Sección 22 de la CNTE mantuvo por cuarto día consecutivo la toma del Aeropuerto Internacional de Oaxaca. La protesta afectó a cientos de pasajeros, algunos de los cuales quedaron varados o tuvieron que caminar para acceder a la terminal.

Además, los docentes continuaron con la ocupación de la Terminal de Abastecimiento y Distribución de PEMEX, ubicada sobre la carretera federal 190.

Así, las movilizaciones del magisterio continúan mientras la CNTE mantiene la exigencia de una solución integral a sus demandas y no descarta nuevas acciones en los próximos días.

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